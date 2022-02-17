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الاقتصادي
«السعودية للسياحة» و«طيران الإمارات» يُوقِعان مذكرة تفاهم
خلال توقيع مذكرة التفاهم
17 فبراير 2022 19:17

الرياض (الاتحاد) وقّعت الهيئة السعودية للسياحة في الرياض، مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»، تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية، لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة. تأتي هذه الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات، في إطار تعاون وتكامل الهيئة في القطاع الخاص، وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية، ومساعيها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للسياحة، وطيران الإمارات، ستُمكننا من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة. وأضاف: «تُواصل الهيئة السعودية للسياحة جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم، وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية».

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