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الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تواصل الصعود بدعم من السيولة
متعاملون في سوق دبي
17 فبراير 2022 17:18

 يوسف البستنجي (أبوظبي) حافظت أسواق الأسهم الإماراتية على مسارها الصاعد لليوم الرابع على التوالي، بدعم من السيولة التي تدفقت للتداولات بنحو 1.96 مليار درهم،  الأمر الذي قلص من ضغوط عمليات جني الأرباح التي شهدتها بعض الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي، خلال جلسة تداولات اليوم.
وتمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الإغلاق في المنطقة "الخضراء" بارتفاع بلغت نسبته 0.06% تقريباً، عند مستوى قياسي جديد بلغ 9207.5 نقطة، وسط تداولات قيمتها 1.54 مليار درهم.
كما أغلق سوق دبي المالي أيضاً في المنطقة "الخضراء"  بارتفاع نسبته 0.13%، عند مستوى 3330 نقطة تقريباً، وسط تداولات بلغت قيمتها 421 مليون درهم.

الأسهم القيادية
وفي سوق أبوظبي، استمرت الشركة العالمية القابضة تقدم دعماً مهماً لمؤشر العام للسوق، حيث ارتفع سهم الشركة 0.53% إلى 188 درهماً، وحصد السهم تداولات بقيمة 306 ملايين درهم تقريباً.
كما ارتفع سهم شركة اتصالات 0.97% ليغلق عند 33.48 درهم، بتداولات قيمتها 138 مليون درهم.
وسجل سهم فيرتيجلوب  2.53% ارتفاعاً ليغلق عند 4.05 درهم بتداولات 104 ملايين درهم.
وشهدت جلسة التداولات عمليات جني أرباح علي سهم بنك أبوظبي الأول الذي انخفض 0.85% عند سعر الإغلاق البالغ 20.92 درهم، وشهد السهم تداولات بقيمة 293 مليون درهم.
كما انخفض أيضا سهم الدار العقارية 0.7% إلى مستوى 4.23 درهم، بتداولات قيمتها 237 مليون درهم.


سوق دبي
وفي سوق دبي المالي استمر سهم شركة إعمار العقارية يقدم دعماً للمؤشر العام للسوق، حيث واصل السهم ارتفاعه ليبلغ 5.10 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 0.99% بتداولات قيمتها 166 مليون درهم.
كما ارتفع سهم العربية للطيران  0.62% إلى 1.6 درهم بتداولات 38 مليون درهم.
وارتفع سهم بنك دبي التجاري 3.06% ليبلغ 5.05 درهم.
أما سهم بنك الإمارات دبي الوطني فاستقر دون تغيير عند 14 درهماً، في حين انخفض سهم بنك دبي الإسلام 0.16% إلى 5.89 درهم.
كما تراجع سهم شركة سوق دبي المالي 1.22% ليغلق عند 2.42 درهم، وكذلك سهم شركة إعمار للتطوير الذي انخفض 0.45% إلى 4.40 درهم.

 

 

 

 

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