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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من السلع
بورصة باريس
16 فبراير 2022 22:13

لندن (رويترز) - حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم السلع ذات الثقل في ظل التركيز على التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بينما تراجعت أسهم شركة الاتصالات السويدية إريكسون بعد أن أظهرت تحقيقات داخلية مخالفة قواعد عمل الشركة في العراق.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة، وقادت شركات النفط والتعدين المكاسب، لتعزز قفزة بلغت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء عندما أشارت موسكو إلى أنها ستعيد بعض القوات قرب أوكرانيا إلى قواعدها.
ومع ذلك، ظلت المخاوف قائمة بعد أن قالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن روسيا لا تزال تحشد قواتها حول أوكرانيا، ووسط إشارات على أن كييف تحمل روسيا مسؤولية هجوم إلكتروني على مواقع تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وبنكين.
وتراجع سهم إريكسون 14.2 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن كشفت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية عن نتائج تحقيق داخلي أظهرت تقديم مدفوعات مشبوهة بالعراق بالمخالفة لقواعد العمل بالشركة.
وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني ومؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بما بين 0.1 بالمئة و0.3 بالمئة. 

الأسهم الأوروبية
إريكسون
مؤشر ستوكس
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