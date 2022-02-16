4 يتنافسون على امتياز «ستاربكس» في الشرق الأوسط

دبي (رويترز) - أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وبروكفيلد وصندوقين استثماريين قدموا عطاءات لشراء حصة في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع. وقال المصدران إن مجموعة الشايع، التي مقرها الكويت وصاحبة الامتياز التجاري الرائد في المنطقة، تعمل مع جيه.بي مورجان لبيع حصة أقلية كبيرة في الامتياز. ورفضت بروكفيلد وسي.في.سي التعليق. ولم ترد مجموعة الشايع بعد على طلب من رويترز للتعليق، في حين رفض جيه.بي مورجان التعليق. ويفيد موقع الشايع الإلكتروني بأن امتياز ستاربكس المدعوم من الشركة في المنطقة لديه عدة مئات من المتاجر في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا ودول بآسيا الوسطى. ونقلت بلومبرج، التي نشرت الخبر في وقت سابق، عن مصادر قولها إن قيمة الامتياز قد تتراوح إجمالا بين 11 و15 مليار دولار، مع عرض حصة 30 في المئة منه للبيع. وتدير مجموعة الشايع المملوكة للقطاع الخاص أنشطة امتيازات لإتش آند إم ومذركير ودبنهامز وأميركان إيجل وأوتفيترز وفيكتورياز سيكريت ضمن أنشطة أخرى.