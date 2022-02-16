«الاتحاد للطيران» توقع خطاب نوايا لشراء 7 طائرات «إيرباص إيه 350»

سنغافورة (الاتحاد) وقّعت شركة الاتحاد للطيران، خلال فعاليات معرض سنغافورة للطيران 2022، خطاب نوايا لشراء سبع طائرات شحن من طراز إيرباص A350F، لتضاف إلى أسطول الشركة الذي يضم خمس طائرات من طراز A350-1000. كما أعلنت «الاتحاد للطيران» اختيارها خدمات Flight Hour Services (FHS ) من إيرباص لدعم أسطولها من طائرات A350.وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»: «يسرنا في (الاتحاد للطيران) توسيع شراكتنا مع إيرباص لدعم أسطول الشحن لدينا بطائرات الشحن المتميزة من طراز A350F. وستلعب إضافة طائرات A350F دوراً محورياً في دعم استراتيجية الشحن الخاصة بنا على المدى الطويل، وتحقيق هدفنا بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2035، والتي تأتي بالتوازي مع الأداء القوي لعمليات الشحن لدينا، ومع مساعينا للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال بناء الأسطول الأحدث، والأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة في العالم». من جانبه، قال كريستيان شيرير، الرئيس الدولي والتجاري لشركة إيرباص: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا الاستراتيجيين في الاتحاد للطيران، والتي تأتي قبل فترة قصيرة من إطلاق الاتحاد لخدمات النقل الجوي على متن طائرات A350 . ونتوجه بالشكر لـ(الاتحاد للطيران) على ثقتهم ودعمهم للمزايا التي تتفرد بها طائرات A350F ، التي تُعد الطراز الوحيد من الجيل الجديد من طائرات الشحن كبيرة الحجم في العالم، وتقدّم أداءً لا مثيل له ضمن فئتها من حيث المسافات التي تقطعها ومعدلات استهلاك الوقود ومستويات الانبعاثات المنخفضة». وتضم طائرات A350F مجموعة كبيرة من المزايا المشتركة مع طائرات الركاب A350، إذ ينتمي كِلا الطرازين إلى أحدث عائلة طائرات للمسافات الطويلة في العالم. وتبلغ حمولة طائرات الشحن هذه 109 أطنان، الأمر الذي يتيح لها تلبية احتياجات جميع أسواق الشحن. كما تشتمل طائرات A350F على بوابة ضخمة خاصة بالحمولة، وجرى تحسين جسم الطائرة وسعتها لتتوافق مع المقاسات المعيارية لمنصات ومستوعبات التخزين الخاصة بالقطاع. وتشكّل المواد المتطورة أكثر من 70% من هيكل طائرات A350F، وهو ما يمنحها وزن إقلاع أقل بمقدار 30 طناً، ويسهم في تخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20% بالمقارنة مع أقرب منافسيها الحاليين. ويتوافق الطراز بالكامل مع المعايير المحسّنة لانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من منظمة الطيران المدني الدولي، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من عام 2027. كما سجل مستويات مرتفعة من الطلبات والتزامات الشراء وصلت إلى 29 طائرة من خمسة عملاء. وتسهم طائرات A350F في رسم ملامح مستقبل قطاع الشحن الجوي، إذ تنسجم مع التوجه الوشيك لاستبدال طائرات الشحن كبيرة الحجم، ومع المتطلبات البيئية المتنامية. ويأتي الطراز مُزوداً بأحدث التقنيات إلى جانب محركات رولز رويس ترينت XWB-97 الفعالة من حيث استهلاك الوقود.