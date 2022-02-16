الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي لـ«الاتحاد»: نجاح قياسي في التغلب على التحديات وتوفير بيئة آمنة للمسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، أنّ الشركة نجحت في التغلب على التحديات التي فرضتها «الجائحة»، واستطاعت أن تحقق أرقاماً تعتبر قياسية في ظل التعافي التدريجي للقطاع عالمياً، مع التركيز على تطوير مرافق المطارات، وشبكات الخطوط الجوية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً تشغيلياً لها فيما يتعلق برحلات المسافرين ونقل البضائع. وقال الهاشمي - في حوار مع «الاتحاد» بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الشركة لعام 2021- إن ما حققته مطارات أبوظبي خلال العام، يُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة التي لطالما دعمت خطوات مطارات أبوظبي، مما مكّننا من المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للخطوط الجوية في أبوظبي.

أشار الهاشمي: «على الرغم من التحديات، وبفضل التحول الرقمي واستراتيجية استمرار الأعمال، اختتمنا عام 2021 بنتائج نفخر بها، حيث استقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 مليون مسافر خلال العام. كما شهدنا زيادة ملحوظة خلال الربع الأخير، حيث بلغت حركة الركاب 2.43 مليون مسافر؛ أي ما يوازي 46% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم العاصمة، أبوظبي، خلال عام 2021 بأكمله».

وقال: «توسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021، فأصبح اليوم يخدم 103 وجهات مقارنة بـ 75 وجهة فقط في عام 2020».

وأضاف: «سجل المطار ارتفاعاً في عدد الرحلات خلال العام بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بعام 2020. ويُعد هذا الأمر بالطبع مؤشراً واضحاً على تعافي القطاع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام».

وأكد الهاشمي «قدرة مطاراتنا في تعزيز استمرارية الأعمال وتوفير بيئة آمنة لجميع المسافرين، الأمر الذي سيساعد على عودة الطلب على الخدمات، وعليه نتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي هذا العام لتصل إلى 10.7 مليون مسافر في ظل انتشار برامج التطعيم، وتخفيف قيود السفر حول العالم».

شريف الهاشمي

وفيما يتعلق بحركة الشحن، قال الهاشمي: «يعتبر شحن البضائع والخدمات اللوجستية الجوية من القطاعات التي تأثرت إيجاباً بالتحديات الراهنة، حيث ارتفعت حركة البضائع في أبوظبي الدولي هذا العام بنسبة 31.8% مقارنة بعام 2020. وحققنا أيضاً ارتفاعاً فيما يخص البريد الجوي بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بعام 2020».

وأشار الهاشمي إلى أن مطارات أبوظبي وقعت مؤخراً عدداً من اتفاقيات الشراكة المهمة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك اتفاقية شراكة مع «ائتلاف الأمل» وشركة مطار بروكسل ومنصة «Pharma.Aero»، وذلك بقيادة دائرة الصحة أبوظبي، بهدف إنشاء ممر جوي بين مطاري أبوظبي وبروكسل لتقديم خدمات متكاملة لنقل وتوصيل المنتجات الدوائية من نقاط إنتاجها إلى وجهاتها النهائية، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير العالمية. وحول الخدمات الجديدة والميسرة في مطار أبوظبي الدولي للزوار والسياح، قال الهاشمي: «ركّزنا في عام 2021 على صحة وسلامة وراحة المسافرين، ويظل هدفنا تقديم تجربة استثنائية لجميع الركاب المسافرين عبر مطاراتنا، حيث أطلقنا مركزاً مجهزاً بالكامل لتقديم الفحص الفوري لمسحة الأنف (بي سي أر) مجاناً لجميع المسافرين، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية للرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي».

وأضاف: «عززنا تجربة المسافرين من خلال تبني التقنيات الحديثة في كافة مرافق المطار، مثل بوابات التعقيم وأنظمة تسليم الأمتعة الذاتية وأنظمة التحكم بالمصاعد من دون لمس، وكاميرات الرصد الحراري التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث نوازن بين السلامة وراحة المسافر داخل المطار». وفيما يتعلق بمعدل السرعة في إنجاز المعاملات والخدمات الذكية في مطار أبوظبي الدولي، أكد الهاشمي: «نحرص على تمكين المسافرين بأحدث الوسائل لتسريع عملية الانتقال بسرعة وسلاسة بين منصات تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات حتى الصعود إلى الطائرة، حيث بدأنا في عام 2020 تجربة نظام (السفر الذكي) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف خفض فترات الانتظار، وتبسيط العمليات في جميع مرافق المطار».

وقال: «أسفرت الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الصعد خلال عام 2021 وفقاً لمؤشرات مجلس المطارات الدولي، بما في ذلك مؤشرات الأمان وصحة الركاب وسلامتهم والنظافة، ويسرنا أيضاً حصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 92% في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء ضمن تقرير مجلس المطارات الدولي، ونسعى لزيادة هذه النسبة من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر».

وحول الخطط المستقبلية واستراتيجية مطارات أبوظبي للمرحلة القادمة، أكد الهاشمي: «نحن مستمرون في العمل الدؤوب لتحسين خدمات (مطارات أبوظبي) الخمسة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين العمليات باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة وتقديم خدمات عالمية المستوى».

وأضاف: «نواصل استكشاف ما يقدمه لنا الذكاء الاصطناعي والابتكار لتحسين خدمات المطار وتقديم تجربة سلسة وآمنة للمسافرين عبر مطارات أبوظبي وشركات الطيران والشحن على حد سواء».