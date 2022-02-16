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الاقتصادي
تقرير: انضمام المزيد من الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص
أرشيفية
16 فبراير 2022 21:21

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع كي بي إم جي لوار جلف تقريراً جديداً يرصد آخر التطورات حول أجندة التوظيف الوطنية في دولة الإمارات بعنوان «أهمية التوطين في بناء الدولة والارتقاء بها»، والذي يسلط الضوء على جهود الحكومة في تطوير المواهب الإماراتية، وتعزيز ثقافة التوظيف المستدام في القطاع المالي للدولة، من خلال إطلاق برامج مميزة للتوظيف والتدريب. 
ويركز التقرير أيضاً على النهج القائم على توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان التقدم الوظيفي للإماراتيين على المدى الطويل في المناصب والمراكز الريادية في القطاع الخاص.
بدوره، قال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «يواصل القطاع المالي مسيرة التطور. إذ تعد المهارات والكفاءات الجديدة أمراً حيوياً لتلبية احتياجات السوق لضمان الازدهار والنمو على المدى الطويل.  ويسلط التقرير الضوء على نجاح برنامج تدريب التدريب والمحاسبة (PAQT)، الذي وضعته وتديره أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للموارد البشرية وجهاز أبوظبي للمحاسبة وشركاء من القطاع الخاص، بما في ذلك كي بي إم جي لوار جلف. وقد ضمت الأربع دفعات السابقة 98 متقدماً لبرنامج التدريب المسبق التابع لشركة كي بي إم جي، أكمل 28% البرنامج و47% يسيرون على المسار الصحيح ولا يزال يشاركون. وقد وجد كافة المرشحين لبرنامج تدريب التدقيق والمحاسبة تقريباً عملاً بدوام كامل، حيث وظفت كي بي إم جي سبعة من الدفعة الأولى المكونة من 12 خريجاً من برنامج التدقيق والمحاسبة (PAQT).

الإمارات
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
كي بي إم جي
التوظيف
التوطين
القطاع الخاص
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