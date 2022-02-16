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الاقتصادي
مدير وكالة الطاقة: ما زلنا بحاجة إلى النفط لسنوات قادمة
فاتح بيرول
16 فبراير 2022 19:43

الرياض (رويترز) - قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز لعدة سنوات قادمة.
وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض إنه يأمل في أن تخفف زيادة إنتاج النفط من أمريكا والبرازيل الضغط على الأسعار.
وأضاف أن أسعار الغاز تضع عبئا على الاقتصاديات الأوروبية.
وقال بيرول إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك بلس، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.
واستكمل: «هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك بلس من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم».
وأضاف «سيكون من المهم أن تعمل أوبك بلس على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق».
ورفع تكتل أوبك بلس هدف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس مع تخفيف القيود على الإنتاج.
لكنه لم يبلغ هذا الهدف مرارا في ظل عدم قدرة بعض المنتجين على مواصلة الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري إن الفجوة بين المستهدف والإنتاج في يناير اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول خام برنت مقابل 93.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 02.53 بتوقيت جرينتش، منخفضا عشرة سنتات وذلك بعد تراجعه 3.3 بالمئة خلال الليل بعد إعلان روسيا عن سحب بعض قواتها من مواقع قرب الحدود الأوكرانية، لكن الولايات المتحدة لم تتحقق من ذلك بعد.

 

وكالة الطاقة الدولية
أوبك بلس
أوبك
فاتح بيرول
النفط والغاز
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