الدولار يتراجع لليوم الثاني وبتكوين تواصل الهبوط

لندن (رويترز) - تراجع الدولار اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يناير.

وكانت التحركات صغيرة في أسواق العملة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة خلال اليوم وسجل 95.847 بحلول الساعة 1213 بتوقيت جرينتش.

ومع تعافي أسعار النفط زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأميركي كما ارتفعت الكرونة النرويجية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7177 دولار أميركي في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف خلال اليوم.

ونزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة خلال اليوم إلى 1.13825 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5 بالمئة.

وبالنسبة للعملات الرقمية لم يطرأ تغير يذكر على بتكوين وانخفضت 1.1 بالمئة إلى 44098 دولارا.