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الاقتصادي
الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين اجتماع «المركزي الأميركي»
الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين اجتماع «المركزي الأميركي»
16 فبراير 2022 18:32

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا انترناشونال «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خيارا مناسبا لفترة أطول».
وأضافت أن الذهب سيلقى دعما خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم على الرغم من ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وينتظر المتعاملون في السوق محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي، الذي انعقد يومي 25 و26 يناير، والمقرر صدوره الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش اليوم.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي أمس الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضا واحدا بالمئة تقريبا بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2256.55 دولار. 

التضخم الأميركي
الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
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