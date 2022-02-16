«الإنشاءات البترولية الوطنية» توقع مذكرة تفاهم مع «إنبي»

القاهرة (الاتحاد) وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، مذكرة تفاهم مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) للتعاون في مشاريع تعود بالفائدة على الطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على هامش "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول" (إيجبس)، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، من قبل المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ والمهندس محمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة "إنبي". و قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تعكس هذه الاتفاقية تعاوننا الوثيق وتبرز دور مجموعاتنا كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة. وتركز المجموعة على دورها كمساهم في مسيرة تطور أمتنا عبر دفع عجلة تطوير البنية التحتية الحيوية كالموانئ ودعم قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتحول القطاع. كما نوظف الحلول المتاحة لتنويع مصالح أعمالنا. وفي ضوء هذه الأهداف، نرى في شركة 'إنبي' الهندسية شريكاً استراتيجياً موثوقاً ونتطلع إلى التعاون معهم على مشاريع تعود بالفائدة لكلينا".