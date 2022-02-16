رئيس «أوبك»: نقص الاستثمار يقلص المعروض من النفط

الرياض (رويترز) - قال برونو جان ريتشارد إيتوا رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إنه لا يوجد «حل فوري» لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع.

وشدد قائلا: علينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب، مضيفا أن شركات النفط لا تستثمر بما يكفي.

وقال إن السؤال هو كم من الوقت يحتاج إنتاج المزيد من الخام، مضيفا أن إنتاج النفط زاد خلال الأشهر الماضية لكن لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج.

وأكد أن أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا.

وقال إن مهمة المنظمة هي استقرار السوق وتحقيق التوازن.

وقال رئيس أوبك: نحتاج التزاما من جميع الأطراف بشأن الإمدادات بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في أوبك بلس.