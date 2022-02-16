الأسهم الإماراتية تواصل مسارها الصاعد

يوسف البستنجي (أبوظبي) واصلت أسواق الأسهم الإماراتية الصعود لمستويات قياسية جديدة هي الأعلى في تاريخها لليوم الثالث على التوالي، وحققت القيمة السوقية الإجمالية لسوقي الأسهم في أبوظبي ودبي، مكاسب جديدة بلغت 9.3 مليار درهم اليوم. وشهدت أسواق المال استمرار تدفق مستويات عالية من السيولة بلغت قيمتها 2.16 مليار درهم.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.734% ليغلق عند مستوى تاريخي جديد بلغ 9202.21 نقطة متجاوزاً المستوى الذي سجله أمس عند 9135.2 نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 5.5 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 1.7433 تريليون درهم، وسط قيمة تداولات كبيرة بلغت 1.475 مليار درهم. وأما سوق دبي المالي، فقد شهد خلال جلسة تداولات ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة التي تدفقت على جلسة التداول التي بلغت 684 مليون درهم، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.42% ليغلق على مستوى قياسي جديد عند 3325.68 نقطة، متجاوزاً المستوى المسجل أمس عند 3278.86 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 3.8 مليار درهم جديدة، إلى 420 مليار درهم متجاوزة القيمة السوقية المسجلة أمس عند مستوى 416.2 مليار درهم. وشهد سوق العاصمة أبوظبي تواصل ارتفاع أسعار الأسهم القيادية التي بلغت مستويات جديدة، حيث أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 187 درهماً بارتفاع 0.81%، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 340.6 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات على أسهم الشركة نحو 280 مليون درهم، خلال جلسة تداولات اليوم. كما ارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.96% ليغلق على سعر 21.1 درهم مسجلاً قيمة تداول على السهم خلال الجلسة بلغت 329.4 مليون درهم. وسجل سهم الدار العقارية ارتفاعاً بنسبة 0.71% ليصل إلى 4.26 درهم للسهم وسط تداولات بلغت 254 مليون درهم. كما ارتفع سعر السوق لسهم فيرتيغلوب بنسبة 1.28% ليغلق على مستوى 3.95 درهم، وسط تداولات بلغت 116.2 مليون درهم. وارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.69% ليبلغ سعر السهم 10.26 درهم، وهو أعلى سعر للسهم في تاريخه، وسط تداولات بلغت 53.4 مليون درهم خلال جلسة اليوم. وفي سوق دبي المالي، عادت الأسهم القيادية لتخترق حواجز نفسية مهمة، في مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بنسبة 3.06% ليتجاوز عتبة الـ 5 دراهم مغلقاً عند مستوى 5.05 درهم، معززاً بذلك الثقة في أداء الشركة، واستقطبت الشركة تداولات بقيمة 297 مليون درهم تقريباً. كما عاد سهم سوق دبي المالي للارتفاع السريع ليغلق عند مستوى 2.45 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%، وتداولات بلغت 96 مليون درهم تقريباً، وارتفع أيضاً سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.9% ليغلق على مستوى 5.90 درهم، كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.08% ليغلق على سعر 14 درهماً، وكذلك الأمر بالنسبة لسهم إعمار للتطوير الذي ارتفع بنسبة0.91% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.42 درهم.