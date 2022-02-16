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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تصعد والسياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً
جانب من بورصة أمستردام
16 فبراير 2022 15:38

لندن (رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدودا بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاما، مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي.
وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعا في أوروبا وصعد 1.1 بالمئة.
وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم ماتش السويدية للتبغ 4.4 بالمئة بعدما اقترحت المجموعة زيادة توزيعاتها السنوية، في حين صعد سهم إير ليكيد الفرنسية للغازات الصناعية 2.9 بالمئة بعد توقع الشركة تحقيق ربح أكبر في 2022.
وهوى سهم إريكسون 7.1 بالمئة بعد إعلانها أن تحقيقا داخليا في 2019 كشف انتهاكات خطيرة في قواعد العمل الخاصة بالشركة في العراق.

 

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مؤشر ستوكس
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