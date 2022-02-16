إطلاق سلسلة هواتف "ريلمي برو 9" في أسواق الإمارات أبريل القادم

أطلقت شركة ريلمي، أحد العلامات التجارية المُتخصصة في الهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، اليوم رسميًا سلسلة هواتف "ريلمي برو 9" في منطقة الشرق الأوسط كجزء من خطة الإطلاق الرسمي في الأسواق العالمية، وتعد سلسة الهواتف "ريلمي برو 9" إضافة جديدة إلى سلسة الهواتف الذكية " hero" التي تقدمها الشركة. كما تعد سلسة هواتف "ريلمي برو 9" أول المنتجات التي تطرحها الشركة خلال العام الجاري، وهي مزودة بنظام الكاميرات الجديد من سوني IMX766 OIS الأول من نوعه، وبنظام مكبر الصوت المزدوج مع خاصية Dolby Atmos، وتصميم Light Shift الفريد، وشاشة ذات سطح سلس مع معدل تحديث عالي الأداء، ومعالج Dimensity ™ 920 5G. ونظام التثبيت المسبق من realme UI 3.0 والمطور على الأصدار الأول Android 12، وبسعة تخزين متعددة 8 جي بي + 128 جي بي، وسيتم طرح سلسة هواتف "ريلمي برو 9" و"ريلمي برو 9+" في أسواق الإمارات في شهر أبريل 2022.

تم تزويد هاتف "ريلمي برو 9+" بأفضل كاميرا في فئته. والتي تعتمد على تقنية ProLight Imaging المدعومة بمستشعر الصور Sony IMX766، ونظام التثبيت المزدوج OIS+EIS، ومحرك الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء 3.0، حيث يوفر هاتف "ريلمي برو 9+" الجديد أفضل جودة للصورة في فئته والتي يمكن مقارنتها بالهواتف الرائدة المتميزة، وفقًا لاختبارات نظام الكاميرا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع هاتف "ريلمي برو 9+" بمعالج MediaTek Dimensity 920 5G، وأداء يعد الأفضل في فئته بدرجة معيارية تزيد عن 500.00 ، مع شاشة مصنعة من مادة Super AMOLED تدعم معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألوانًا رائعة وشاشة سلسة بشكلٍ مميز جذاب، مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج والذي يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب.

وقد تم تصميم "ريلمي 9 برو+" بواسطة realme Design Studio ™ بثلاثة ألوان مختلفة، مما يقدم تصميمًا جديدًا ومتغيرًا لألوان الهاتف وهو ما يعد نقلة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال تقنية Light Shift Design، بالإضافة إلى نظام الصوت المزدوج مع خاصية Dolby Atmos، ومحرك خطي على محور X-axis وشاحن عالي السرعة بقوة 60 واط، مما يمكن هاتف "ريلمي 9 برو+" من تقديم تجربة رائعة للمستخدمين.

تتمتع سلسلة هواتف "ريلمي برو 9" بأداء قوي ضمن فئتها. حيث تم تزويدها بمعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 695 5G ، وذاكرة ديناميكية للوصول العشوائي تصل إلى 13 جيجا بايت، ونظام تبريد سائل. كما تتميز سلسة "ريلمي برو 9" بتصميم "Light Shift" المتقدم وكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع نظام Street Mode 2.0 الحصري. كما يتميز الهاتف بمأخذ سماعة رأس المعتمد من Hi-Res حجم 3.5 ملم، بالإضافة إلى أحدث إصدار من realme UI 3.0 المطور على نظام Android 12.

إطلاق سلسلة هواتف "ريلمي برو 9" في أسواق الإمارات أبريل القادم

كما أعلنت شركة "ريلمي" أن مؤسسي علامة التجارية للأزياء "HELIOT EMIL"، هم ضيوف الشرف في مجال التصميم لـــــ realme Design Studio ™، وذلك بهدف إحداث طفرة في عالم التصميم من خلال توحيد التكنولوجيا والموضة تحت سقف واحد. وسيقود تصميم "Light Shift" الفريد والخاص بسلسة هواتف "ريلمي برو 9" طفرة تصميم الهواتف الذكية، وكما سيكون الهاتف الذكي الأول من نوعه الذي يكون ضمن التقويم الرئيسي لأسبوع الموضة في باريس.

والجدير بالذكر أن realme Design Studio ™ يضم فريق عمل مستقل من المصممين من شركة "ريلمي"، وهو متخصص في تطوير التصاميم الصناعية والمرئية لمنتجات الشركة. حيث يعد الاستوديو الأول من نوعه المتخصص في مجال تصميم الهواتف المتحركة في هذا القطاع. وقد تعاون realme Design Studio ™ في وقتٍ سابق مع Naoto Fukasawa و Jose Levy، الذين ساهموا بخبراتهم في دعم "ريلمي" من خلال تصميم منتجات جديدة ومبتكرة بالتعاون مع العلامة التجارية، ويرجع الهدف من إنشاء realme Design Studio هو تعزيز تواجد العلامة التجارية لشركة "ريلمي" في قطاع التكنولوجيا، وتزويد الشباب في جميع أنحاء العالم بمنتجات ذات تقنية عالية وتصميم خارجي يتجاوز كافة التوقعات.

الأكثر تحميلًا في العالم خلال عام 2019، وتتمتع بشعبية كبيرة بين فئة الشباب عالميًا، وفي خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ألعاب 5G عالية الأداء للاعبي Free Fire ، أعلنت شركة "ريلمي" أنها ستقوم بالتعاون مع Free Fire لتصميم هواتف "ريلمي برو 9 +" بشكلٍ مشترك مع توفير المزيد من الخاصيات المميزة، والتي سيتم إطلاقها ضمن سلسة الهواتف التي سيتم طرحها في الأسواق خلال شهر أبريل القادم.

إطلاق سلسلة هواتف "ريلمي برو 9" في أسواق الإمارات أبريل القادم

حول "ريلمي":

"ريلمي" هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. وتوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تقنيات نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

أسس الشركة "سكاي لي" في العام 2018 وتحركها روح "الجرأة على التقدم"، أصبحت "ريلمي" سابع أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم وواحدة من أفضل 5 لاعبين في سوق الهواتف الذكية في 15 سوقًا على مستوى العالم في غضون عامين فقط. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، دخلت “ريلمي" 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 70 مليون مستخدم.

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اياد محمد

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