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الاقتصادي
أسعار النفط تعوض خسائرها وبرنت فوق 93.8 دولار
أسعار النفط تعوض خسائرها وبرنت فوق 93.8 دولار
16 فبراير 2022 15:29

لندن (رويترز) - عوضت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء، في حين يقيم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب محتمل لبعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا وسط نقص المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود.
وجرى تداول خام برنت بسعر 93.86 دولار للبرميل في الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش بارتفاع 62 سنتا أي 0.6 بالمئة بعد تراجعه 3.3 بالمئة الليلة الماضية بعد أن أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من قرب أوكرانيا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92.64 دولار للبرميل مرتفعا 62 سنتا أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد إغلاقه أمس الثلاثاء على انخفاض 3.6 بالمئة.
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين فلامس سعر برنت مستوى 96.78 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل.
وقفز سعر خام برنت 50 بالمئة والخام الأميركي 60 بالمئة في عام 2021 إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الضغط على المعروض.

 

خام برنت
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
الخام الأميركي
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