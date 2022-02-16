الأسهم اليابانية تصعد وقطاع التكنولوجيا يقود المكاسب

طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين. وقطاع التكنولوجيا يقود المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع بورصة وول ستريت لتسجيل ارتفاع حاد. وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 بالمئة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 بالمئة إلى 1946.63 نقطة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون المرتبط بالرقائق الإلكترونية 4.91 بالمئة، في حين ارتفع سهم أدفانتست 4.78 بالمئة، وزاد سهم تي.دي.كيه المصنعة للمجسات 5.1 بالمئة. وقفز سهم بريدجستون المصنعة للإطارات 7.39 بالمئة، بعد إعلان الشركة إعادة شراء أسهم. لكن مع انخفاض أسعار النفط انخفض سهم إنبكس كورب للتنقيب 3.40 بالمئة، وأصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وتراجع سهم إدميتسو كوسان للتكرير 1.91 بالمئة.