19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الأسهم اليابانية تصعد وقطاع التكنولوجيا يقود المكاسب
رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
16 فبراير 2022 15:24

طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين. وقطاع التكنولوجيا يقود المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع بورصة وول ستريت لتسجيل ارتفاع حاد. وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 بالمئة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 بالمئة إلى 1946.63 نقطة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون المرتبط بالرقائق الإلكترونية 4.91 بالمئة، في حين ارتفع سهم أدفانتست 4.78 بالمئة، وزاد سهم تي.دي.كيه المصنعة للمجسات 5.1 بالمئة. وقفز سهم بريدجستون المصنعة للإطارات 7.39 بالمئة، بعد إعلان الشركة إعادة شراء أسهم. لكن مع انخفاض أسعار النفط انخفض سهم إنبكس كورب للتنقيب 3.40 بالمئة، وأصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وتراجع سهم إدميتسو كوسان للتكرير 1.91 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©