19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى خلال 30 عاماً
متسوقون في مركز للتجزئة ببريطانيا
16 فبراير 2022 13:41

لندن (رويترز) - زادت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية خلال 30 عاما في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر عند 5.4 بالمئة.
وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25 بالمئة في أبريل.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر، إذ رفعها إلى 0.5 بالمئة من 0.1 بالمئة. وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة أو واحد بالمئة في 17 مارس آذار وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.
ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة قبل مطلع 2024، وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ "المتقلبة"، إلى 4.4 بالمئة في يناير مقارنة مع 4.2 بالمئة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997. 

التضخم في بريطانيا
الاقتصاد البريطاني
بنك إنجلترا المركزي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©