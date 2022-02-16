التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى خلال 30 عاماً

لندن (رويترز) - زادت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية خلال 30 عاما في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر عند 5.4 بالمئة.

وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25 بالمئة في أبريل.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر، إذ رفعها إلى 0.5 بالمئة من 0.1 بالمئة. وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة أو واحد بالمئة في 17 مارس آذار وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.

ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة قبل مطلع 2024، وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ "المتقلبة"، إلى 4.4 بالمئة في يناير مقارنة مع 4.2 بالمئة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.