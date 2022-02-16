5.26 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي عن أعداد المسافرين لعام 2021، حيث استقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 مليون مسافر نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير، الذي سجلت خلاله حركة 2.43 مليون مسافر، أي ما يوازي 46٪ من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم العاصمة، أبوظبي، خلال عام 2021 بأكمله.

وأظهرت البيانات أن مطار أبوظبي الدولي استقبل 5,262,376 مسافرًا خلال العام، مقارنة بـ 5,570,176 في 2020، ما يعد انخفاضًا بنسبة 5.5٪ في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطيران والمطارات بسبب قيود السفر وانخفاض طلب المستهلك نتيجة لظروف الجائحة حول العالم. في حين سجل المطار ارتفاعاً في عدد الرحلات التي بلغت 74,176 رحلة خلال العام بزيادة قدرها 21.5٪ مقارنة بـ 61,034 رحلة في عام 2020.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يعتبر الارتفاع الملحوظ في حركة المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مؤشرًا واضحًا على تعافي القطاع والطلب المتنامي. وعلى الرغم من التأثيرات المحتملة للمتحور الجديد على حركة المسافرين خلال الجزء الأول من عام 2022، نتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي هذا العام لتصل إلى 10.7 مليون مسافر في ظل انتشار برامج التطعيم، وتخفيف قيود السفر حول العالم وتزايد الطلب لدى المسافرين»

كما توسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات مقارنة بـ 75 وجهة فقط في عام 2020.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين من خلال مطار أبوظبي الدولي في عام 2021 هي الهند (932,949 مسافرا)، باكستان (550,728 مسافرا)، مصر (446,883 مسافرا)، الولايات المتحدة الأميركية (254,201 مسافر) والمملكة العربية السعودية (244,954 مسافرا).

في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً في العام نفسه هي القاهرة (372,456 مسافرا) وإسلام أباد (209,280 مسافرا) ودلهي (197,012 مسافرا) ولاهور (184,315 مسافرا) ودكا (182,983 مسافرا).

تحسين الخدمات المقدمة

وحقق مطار أبوظبي الدولي تقدماً ملحوظاً على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بخدمات المسافرين خلال عام 2021 وفقاً لمؤشرات مجلس المطارات الدولي بما في ذلك مؤشر النظافة (95٪)، الشعور بالأمان (95٪)، مؤشر السعادة (94٪)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (92.9٪) كما جاء تقرير مجلس المطارات الدولي، مشيراً لحصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 92٪ في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء، وحققت خدمة الأمتعة تميزاً لافتاً، حيث تمت معالجة 5,377,208 حقائب من خلال نظام الأمتعة بالمطار في عام 2021، بما في ذلك 3,878,132 حقيبة مغادرة بنسبة 99.8٪ معدل نجاح التسليم.

وأضاف الهاشمي قائلاً: «عزز تركيزنا على صحة وسلامة وراحة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي تجربة الركاب لدينا خلال العام حيث وفرنا مركز مجهز بالكامل لخدمات فحص (بي سي أر) في المطار، بالإضافة إلى استخدام تقنيات عدم اللمس وأنظمة تسليم الأمتعة الذاتية وتقنية الانتظار الذكية لمنع التزاحم خلال فترات الذروة»

ارتفاع حركة البضائع 31.8٪

كما أعلنت مطارات أبوظبي حجم حركة الشحن في عام 2021 من خلال مطار أبوظبي الدولي، حيث تمت مناولة 711,715 طناً من بضائع الشحن بزيادة قدرها 31.8٪ مقارنة بـ 540,144 طناً في عام 2020.

ويُعزى الارتفاع الكبير في الأحجام إلى الزيادات في شحنات البضائع العامة والخاصة، بما في ذلك الشحنات السريعة والبضائع الحساسة لدرجات الحرارة والبضائع الثمينة والمنتجات الدوائية.

كما شهدت أحجام البريد الجوي ارتفاعاً في عام 2021، حيث تم نقل 8,767 طناً عبر مرافق الشحن التابعة لمطار أبوظبي الدولي، بزيادة قدرها 13.1٪ مقارنة بـ7,749 طناً تم تداولها في عام 2020.