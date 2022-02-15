«زاند» يعلن عن أسماء مساهميه

دبي (الاتحاد)

كشف زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عن قائمة مساهميه.

وتضم القائمة كلًا من: مجموعة أديتيا بيرلا (شركة سولفريد للاستثمارات)، وشركة الحيل القابضة، وشركة الصياح وأبناؤه للاستثمار، وشركة فرانكلين تمبلتون، والمجموعة العالمية للتطوير (GDG )، وسعادة محمد العبار، و أوليفييه كريسبين ويوسف علي موسليام.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: «يتمتع زاند اليوم بمجموعة قوية من المساهمين، الذين يؤمنون بأهمية بناء قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائنا.

وسيتمكن زاند، من خلال دعم مساهميه، من إعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية».