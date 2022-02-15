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الاقتصادي
«زاند» يعلن عن أسماء مساهميه
«زاند» يعلن عن أسماء مساهميه
16 فبراير 2022 01:16

دبي (الاتحاد) 

كشف زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عن قائمة مساهميه.
وتضم القائمة كلًا من: مجموعة أديتيا بيرلا (شركة سولفريد للاستثمارات)، وشركة الحيل القابضة، وشركة الصياح وأبناؤه للاستثمار، وشركة فرانكلين تمبلتون، والمجموعة العالمية للتطوير (GDG )، وسعادة محمد العبار، و أوليفييه كريسبين ويوسف علي موسليام.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: «يتمتع زاند اليوم بمجموعة قوية من المساهمين، الذين يؤمنون بأهمية بناء قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائنا. 
وسيتمكن زاند، من خلال دعم مساهميه، من إعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية».

الإمارات
محمد العبار
دبي
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