منتجات جديدة على متن «الاتحاد للطيران»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أصبح السفر مع الأطفال على متن «الاتحاد للطيران» أمراً ممتعاً ومريحاً للعائلات، بعد التعاون مع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لإطلاق تجربة جديدة متكاملة للأطفال والعائلات، تضم منتجات تفاعلية جديدة تحاكي شخصيات «عالم وارنر براذرز» الكرتونية، من هدايا وألعاب ووجبات طعام تناسب أذواق الأطفال، إضافة إلى تجديد نظام ترفيه ليقدم تجربة ترفيهية مميزة.

وأطلقت «الاتحاد للطيران» بالتعاون مع «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، تجربة السفر الفريدة من نوعها للعائلات على متن رحلاتها، وذلك في حفل عقد في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

وتحتفي تجربة «الاتحاد للطيران» الجديدة التي أطلقت عليها اسم «نجومنا الصغار» بالمسافرين الصغار بصفتهم ضيوفاً مهمين، وتهدف لجعل السفر بصحبة الصغار سهلاً وممتعاً قدر الإمكان. وتشمل باقات الأنشطة والتسلية التي تهدى للصغار على متن الرحلات البعيدة، صوراً وأخبار شخصيات «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الشهيرة مثل سكوبي-دو، وسيلفستر وخصمه اللدود تويتي من لوني تونز.

فئات عمرية

صُممت تلك الباقات لتغطي ثلاث مراحل عمرية، حيث يحصل الأطفال من سن الثانية على بطانية ناعمة تحمل تصميم تويتي وباغز باني ودافي داك وسيلفستر. وللأعمار من سن الثالثة حتى الثامنة سيحصلون على حقيبة لأدوات الرسم بأربطة جميلة تحتوي على الدفاتر والألوان ولعبة بطاقات لمسابقات الذاكرة وحافظة جواز سفر. أما الصغار من عمر التاسعة وحتى الثالثة عشرة، فسيحصلون على حقيبة ظهر تحمل صور شخصيات سكوبي-دو ولوحة ألعاب متحف الألغاز ذات تصميم اللعبة الشهيرة في مدينة الألعاب الترفيهية المذهلة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس.

وإلى جانب تلك الهدايا المستوحاة من «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، توفر «الاتحاد للطيران» تجربة سفر متكاملة، حيث حصل طواقم الضيافة الجوية والأرضية على التدريبات اللازمة لمساعدة العائلات المسافرة مع أطفالها. وجرى تخصيص منافذ لإتمام إجراءات السفر للعائلات في مطار أبوظبي الدولي، للحد من طوابير الانتظار الطويلة لتوفر للعائلات سفراً مريحاً وسلساً. وأضيفت بعض اللمسات اللطيفة على المكان، حيث تم تصميم منصة صغيرة عند المنافذ ليتمكن الصغار من إلقاء نظرة متفحصة على ما يدور حولهم. وعلى متن الطائرة، سيستمتع المسافرون الصغار بوجبات الطعام الشهية والتي ستقدّم لهم قبل الكبار، وسيختبرون أدوات الطعام المبهجة التي تحمل ألوان وطابع «عالم وارنر براذرز أبوظبي». كما تم تحديث قائمة الطعام استناداً لآراء واقتراحات الضيوف من العائلات، وبالتالي، اختيرت المأكولات المفضّلة لدى الأطفال لتضاف الباستا وكرات اللحم وأصابع السمك المقلي والوافل والبانكيك إلى القائمة. وتماشياً مع جهود الاستدامة التي تتبناها الاتحاد للطيران، قمنا بتصميم باقات الصغار وتجربة الطعام، واضعين بعين الاعتبار الهدف من المنتج وإمكانية إعادة استخدامه، حيث صُممت جميع الهدايا لتكون بمثابة هدايا تذكارية يمكن للطفل حملها معه للبيت والاحتفاظ بها. ويقول تركي الحمادي رئيس قسم تطوير وتقديم المنتج-تجارب الضيوف، خلال تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن التعاون بين «الاتحاد للطيران» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»: «تم تطوير المنتجات لتناسب العائلات وتوفير الراحة لهم».

نظام ترفيه

سيتمكن الأطفال من الاستمتاع والتسلية المتواصلة بفضل نظام الترفيه على متن الطائرة، المصمم خصيصاً لهم بأسلوب مرح وصديق للطفل. وتوفر «الاتحاد» تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المخصصة لأفراد العائلة، بما في ذلك البرامج المفضلة من «وارنر براذرز» مثل «سبيس جام، سكوبي-دو، توم آند جيري، لوني تونز، باغز باني وذا فلينستونز». كما تتوافر تشكيلة مختارة من المسلسلات التلفزيونية المحببة للأعمار الأكبر من «دي سي إنترتينمنت» وتشمل «باتمان، وجستس ليغ، وتين تيتانز». ويضم نظام الترفيه تشكيلة كبيرة من ألبومات الموسيقى وأغاني الأطفال، تكملها مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، والتي يمكن لعبها بشكل مشترك كل من على مقعده، بحيث يمكن للأصدقاء والعائلة اللعب معاً. ويقول تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في «الاتحاد للطيران»: «سنقوم هذا العام بالتركيز على المنتجات المبتكرة، وتلك هي البداية فقط لسلسلة من التطورات والتحديثات المبتكرة الجديدة التي نتطلع لإطلاقها. ونحن بالفعل سعداء بأن نبدأ سلسلتنا الشيقة تلك بـ(نجومنا الصغار)». ويؤكد: «إننا ندرك تماماً أنه ليس من السهل دوماً السفر بصحبة الأطفال، لكن تعاوننا مع (عالم وارنر براذرز أبوظبي) صمم لتسهيل مثل هذه التجربة وجعلها تجربة ممتعة للجميع. بمساعدة صغيرة من صديقنا سكوبي-دو وشخصيات لوني تونز الشهيرة، نعدكم بأن نجعل أصغر مسافرينا يعشق كل لحظة من رحلته مع (الاتحاد للطيران)». ويقول دون ستريكلر، المدير العام لمدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»: «يُسعدنا التعاون مع (الاتحاد للطيران) لتوفير هذه التجربة الجديدة والمبتكرة للمسافرين من العائلات وأطفالهم. تشتهر «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بتوفير تجارب ترفيهية فريدة للضيوف من مختلف الأعمار، سواء كانت ذلك على متن الرحلات في الجو أو عند زيارة المناطق الترفيهية المختلفة في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».