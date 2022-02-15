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الاقتصادي
«أمانات» تدرس الاستحواذ على شركات في قطاعي التعليم والصحة
«أمانات» تدرس الاستحواذ على شركات في قطاعي التعليم والصحة
16 فبراير 2022 01:16

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال الدكتور محمد حماده الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، إن الشركة تدرس الاستحواذ على مجموعة من الشركات العاملة في قطاعي التعليم والصحة في أسواق كل من الإمارات والسعودية ومصر بقيمة تبلغ نحو مليار درهم إماراتي خلال عام 2022.
وأضاف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الشركة تدرس إدراج عدد من شركاتها خلال المرحلة المقبلة في أسواق أبوظبي ودبي والسوق السعودي أيضاً، لكنه أوضح أن هذا الأمر سيكون خلال السنوات المقبلة، مستبعداً أن يتم خلال 2022، وبين أن الشركة خلال المرحلة المقبلة تدرس مجموعة من الخيارات للتوسع، في أعمالها.
وأكد أن الشركة تملك قدرة تمويلية أي نقد «كاش» وتسهيلات مصرفية، تقدر بنحو 1.5 مليار درهم، مبيناً أن استراتيجية الشركة الاستثمارية تركز على زيادة الأصول التي تحقق عائداً مستمراً للمساهمين.
وأعلنت شركة أمانات القابضة، أمس، عن تحقق صافي ربح قياسي بقيمة 280.8 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 وتوصي بأكبر توزيع للأرباح في تاريخها قيمته 150 مليون درهم.
وبين الدكتور حماده أن صافي الأرباح المعدل بلغ 103 ملايين درهم، وهو يعكس الأرباح المتكررة، في 2022، متوقعاً أن يكون هذا العائد أكبر في العام الحالي، نظراً لأن أرباح الشركة تشمل الأرباح المحققة من كامبريج في أبوظبي خلال 9 أشهر فقط، في حين أن العام الحالي سيشمل أرباح سنة كاملة، كما أن بقية المنصات كلها في نمو متسارع ومتوقع أن تستمر في تحقيق نمو في 2022، بنسب تصل إلى 10% في قطاع التعليم، وتتجاوز 10% في القطاع الطبي.

أمانات
شركة أمانات القابضة
شركة أمانات
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