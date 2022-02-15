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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بعد 3 جلسات من الخسائر
بورصة لندن
15 فبراير 2022 21:39

لندن (رويترز) - تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا، بدعم من تقارير بأن بعض القوات الروسية تعود إلى قواعدها كما لقيت المعنويات دعما أيضا من تحديثات إيجابية من بضع شركات.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 بالمئة بعد أن هبط على مدار الجلسات الثلاث السابقة ليغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ 24 يناير.
وصعدت الأسهم بعد أن قالت روسيا إن بعض قواتها تعود إلى قواعدها بعد تدريبات قرب أوكرانيا، وهو تحرك قد يخفف التوتر بين موسكو والغرب. لكن حلف شمال الأطلسي قال إنه لا يرى حتى الآن أي أدلة على تخفيف التصعيد.
وقادت أسهم شركات الرعاية الصحية الأوروبية مكاسب السوق وكانت أكبر دعم للمؤشر القياسي مع تسجيلها قفزة بنسبة 5.8 في المئة بعد تحديث إيجابي من تجربة في مراحلها الأخيرة لعلاج لسرطان البروستاتا.
وصعد سهم جلينكور للتعدين 1.2 بالمئة بعد بيع حصتها في روسنفت الروسية.
ومن بين البيانات الاقتصادية، أشارت قراءات أولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع إلى زيادة قدرها 4.6 في المئة على مدار العام الماضي، وهو ما جاء متماشيا مع تقديرات رويترز. 

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