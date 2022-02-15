19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
خطة أوروبية للاتصالات الفضائية بـ 6 مليارات يورو
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
15 فبراير 2022 21:35

 ستراسبورج (رويترز) - وضعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطة تتكلف ستة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) للاتصالات الفضائية في إطار برنامج لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الشركات الأجنبية وحماية خدمات الاتصالات الرئيسية وبيانات الرصد من أي تدخل خارجي. تأتي الخطوة وسط مخاوف متنامية من التحديثات العسكرية الروسية والصينية في الفضاء الخارجي وقفزة في إطلاق الأقمار الاصطناعية. وقد ساهمت شركات التشغيل التجارية مثل سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وشبكتها ستارلنك، التي تهدف إلى إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية لتقديم اتصال لاسلكي عالمي قاعدته في الفضاء، في النمو السريع لعدد الأقمار الاصطناعية وما ينتج عنها من حطام. وقال مسؤول الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون في بيان: «ستقدم بنيتنا التحتية الاتصالية الجديدة دخولا على إنترنت فائق السرعة، وتقوم بدور داعم لبنية الإنترنت التحتية الحالية وتزيد مرونتنا وأمننا لإلكتروني وتقدم اتصالا لكل أوروبا وأفريقيا».

وكالة الفضاء الأميركية
المفوضية الأوروبية
إيلون ماسك
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©