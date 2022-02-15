خطة أوروبية للاتصالات الفضائية بـ 6 مليارات يورو

ستراسبورج (رويترز) - وضعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطة تتكلف ستة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) للاتصالات الفضائية في إطار برنامج لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الشركات الأجنبية وحماية خدمات الاتصالات الرئيسية وبيانات الرصد من أي تدخل خارجي. تأتي الخطوة وسط مخاوف متنامية من التحديثات العسكرية الروسية والصينية في الفضاء الخارجي وقفزة في إطلاق الأقمار الاصطناعية. وقد ساهمت شركات التشغيل التجارية مثل سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وشبكتها ستارلنك، التي تهدف إلى إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية لتقديم اتصال لاسلكي عالمي قاعدته في الفضاء، في النمو السريع لعدد الأقمار الاصطناعية وما ينتج عنها من حطام. وقال مسؤول الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون في بيان: «ستقدم بنيتنا التحتية الاتصالية الجديدة دخولا على إنترنت فائق السرعة، وتقوم بدور داعم لبنية الإنترنت التحتية الحالية وتزيد مرونتنا وأمننا لإلكتروني وتقدم اتصالا لكل أوروبا وأفريقيا».