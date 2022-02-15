«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً في «ناسداك»



دبي(الاتحاد) - رحبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن بنك دبي الإسلامي. ويأتي الإصدار الجديد من الصكوك لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج بنك دبي الإسلامي لإصدار صكوك بقية إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار. وتم تسعير الإصدار، الذي يُعد الأول في الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام 2022، بمعدل ربح 2.74% سنوياً، بزيادة 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، وهو أدنى هامش ائتماني لأي من إصدارات البنك للصكوك الممتازة ذات المعدل الثابت. وقد تمت تغطية الإصدار بما يزيد على 2.5 مرة من المستوى المستهدف، في دلالة واضحة على الوضع الائتماني القوي للبنك والجاذبية الكبيرة، التي يتمتع بها لدى مستثمري الدخل الثابت الدوليين والإقليميين على حد سواء. ويُسهم الإدراج الجديد في ترسيخ المكانة الرائدة لأسواق المال في دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي بقيمة إجمالية 79.19 مليار دولار.