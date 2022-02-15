واشنطن بوست: دراسة لتعليق ضريبة البنزين في أميركا

واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء إن البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في الكونجرس يدرسون تعليق الضرائب الاتحادية على البنزين للمساعدة في التعويض عن ارتفاع الأسعار. وقال البيت الأبيض في بيان، عندما سئل التعقيب على تقرير الصحيفة «كل أداة مطروحة على الطاقة لخفض أسعار»، مضيفاً أنه في حين أن الرئيس جو بايدن أفرج بالفعل عن 50 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد فإن «كل الخيارات على الطاولة بشأن ما قد يحدث في المستقبل». وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية في 40 عاماً. وبحسب بيانات من الاتحاد الأميركي لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 3.29 دولار للجالون في المتوسط، ارتفاعا من 2.50 دولار قبل عام.