الروبل الروسي يقفز مقابل الدولار واليورو

موسكو (رويترز) قفز الروبل الروسي اثنين بالمئة مقابل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان روسيا عن أن بعض قواتها قرب أوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد تدريبات عسكرية، وهو ما يخفف القلق حيال غزو محتمل غذى موجة مبيعات في الأصول الروسية الأسبوع الماضي.وصعد الروبل 2.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 75.15 ليقترب من استعادة كل خسائره التي منها بها في أكبر هبوط لجلسة واحدة في عامين يوم الجمعة. وأمام اليورو، ارتفع الروبل 1.7 بالمئة إلى 85.28. وصعدت مؤشرات الأسهم الروسية متعافية من موجة مبيعات في الجلستين السابقتين.