1.3 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان

عجمان (وام) أعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان تسجيل 938 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم بـنمو 34 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021. و بلغ حجم التداول 806 مليون درهم من إجمالي 735 عملية تداول عقاري حيث سُجِلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة الزوراء بقيمة 29.5 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن القطاع العقاري في إمارة عجمان يشهد وتيرة نمو متصاعدة ويحقق أداءً عالياً ومستويات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين وتؤكد قدرة الإمارة على جذب المزيد من الإستثمارات النوعية التي تدعم الإقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المهيري أن الدائرة سجلت 93 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 363 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 126 مليون درهم في منطقة "الراشدية 3" .

وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "العامرة" و "الجرف الصناعية 2 " على التوالي، كما تصدر مشروع "أبراج الهورايزون أي" قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "عجمان ون" و"أبراج الهورايزون سي".