«أدنوك للتوزيع» تواصل التوسع وتضيف 80 محطة جديدة في 2022
إحدى محطات «أدنوك للتوزيع»
15 فبراير 2022 19:36
سيد الحجار (أبوظبي) أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الأداء القوي للشركة خلال العام 2021، رغم التقلّبات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، متوقعا إضافة نحو 20 إلى 30 محطة خدمة وقود جديدة بالإمارات، ونحو 40 إلى 50 محطة جديدة خارج الدولة خلال العام 2022، مع مواصلة استكشاف الفرص الجديدة لاسيما بأسواق أفريقيا وآسيا والخليج.
وقال اللمكي في حوار مع «الاتحاد» إن الشركة افتتحت خلال العام الماضي 19 محطة خدمة جديدة في الإمارات، مما يعزز مكانتها على مستوى الدولة في توزيع الوقود، حيث تدير 462 محطة خدمة، و346 متجر تجزئة «واحة أدنوك» في جميع أنحاء الدولة. وأضاف أن الشركة واصلت تنفيذ خططها للتوسع على الصعيد الدولي بتشغيل 38 محطة خدمة في السعودية في عام 2021، ليصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 40 محطة خدمة، موضحا أن الشركة تتطلع لمواصلة التوسع دوليا، والتطلع للنمو بالأسواق الجاذبة، واستكشاف أسواق جديدة في المستقبل.
زيوت أدنوك
وأشار اللمكي إلى مواصلة التوسع كذلك فيما يتعلق بمبيعات الشركة من منتجاتها من زيوت تشحيم أدنوك «فوياجر» في العديد من الأسواق، لاسيما مع توقيع شراكات توزيع جديدة خلال النصف الثاني من العام الماضي في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليصل عدد الأسواق التي يتم توزيع منتجات أدنوك «فوياجر» فيها إلى 19 دولة حول العالم، متوقعا التوسع في الوصول لأسواق جديدة لاسيما بإفريقيا خلال العام الحالي. وقال «كسب ثقة العملاء في 19 دولة يمنحنا الحافز لمواصلة التوسع وهناك خطة للنمو الذكي»، متوقعا دخول منتجات «فوياجر» أسواق جديدة خلال العام الحالي.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، قامت «أدنوك للتوزيع» مؤخرا بتوقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك صفقة حصرية لتزويد أكثر من 3000 مركبة من أسطول مؤسسة «كارس تاكسي» في الإمارات بالوقود وزيوت أدنوك فوياجر، بما في ذلك فوياجر الذهبي 5W-40 SN، ما يعكس حجم الثقة في منتجات الشركة، مشيرا إلى اهتمام «أدنوك للتوزيع» بالتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مزودي خدمات النقل بالدولة.
وقال اللمكي إن زيوت أدنوك للتوزيع تتميز بالجودة العالية، وأغلب مزودي السيارات يفضلون زيوت فوياجر بسبب تركيبته النوعية وكفاءته التشغيلية. أرباح مالية وأكد اللمكي أن تحقيق الشركة أرباح قوية بلغت 2,2 مليار درهم كصافي أرباح خلال 2021، يعكس قوة ومرونة أداء الشركة، موضحاً أن «أدنوك للتوزيع» تتميز بخبرة متراكمة لأكثر من 48 عاماً من العمل، وتحتل موقع متميز بمجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة بالدولة، بحصة تصل لنحو 60% من سوق الإمارات، ما يمنحها المزيد من المرونة والجاهزية للتعامل مع متطلبات ومتغيرات السوق.
وأشار إلى الوضع المالي القوي للشركة، والسيولة القوية، ما يسمح لمواصلة النمو الذكي، حيث بلغت سيولة الشركة 5 مليارات درهم، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة، وذلك حتى نهاية 2021. وقال اللمكي: شركة أدنوك ملتزمة بتحقيق نمو وعائدات مجزية للمساهمين، وتوصية مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2021، ليبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) عن العام المالي 2021، تعكس ثقة مجلس الإدارة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة، ونعد المساهمين باستدامة النمو الذكي وتحقيق عائدات نقدية مستقرة.
وكانت الشركة قد أعلنت خلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم للعام 2022 (مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، وهو ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023.
وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.
وقال اللمكي: «شهد العام 2021 استمرار مسيرة النمو في ظل الجهود القائمة على مستوى الدولة لمواجهة تحديّات فيروس كوفيد-19، ونتوقع الاستمرار في تقديم أداء مالي قوي في المستقبل في ظل التزامنا بتحقيق أعلى معدّلات الكفاءة التشغيلية.
تطوير متاجر البيع بالتجزئة
لفت بدر اللمكي إلى تجديد 150 متجر «واحة أدنوك» في إطار برنامج تطوير وتحديث متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، والذي تم إطلاقه عام 2019، مشيرا إلى وجود 40 إلى 60 متجراً سيتم تحديثها خلال العام الحالي، لتواصل متاجر واحة أدنوك المطورة تقديم خدمات تسويقية جديدة ومتميزة، حيث ساهم البرنامج في تعزيز الأرباح الكلية من العمليات غير المتعلقة بالوقود بحوالي 18% مقارنة بالعام 2020.
وذكر أن العام الماضي شهد إطلاق الشركة للجيل الجديد من تقنيات التسوق العصرية، مع افتتاح متجر واحة أدنوك ذاتي التحكم بالكامل، والذي يعد المتجر الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويسمح للزبون الدفع دون تلامس ومن دون حاجة إلى وجود محاسب، لتعزز بذلك بيئة التسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تجربة آمنة في ظل تحديات الجائحة.
وذكر اللمكي أن برنامج مكافآت أدنوك استمر في توسيع نشاطه خلال العام الماضي، ليضم أكثر من 1.2 مليون عضو بنهاية عام 2021، فضلا عن ضم 67 شريكاً خارجياً بهدف تقديم أعلى قيمة لأعضاء البرنامج من خلال أكثر من 100 عرض مشترك، موضحا أنه يمكن للعميل الاستفادة من تحويل النقاط لشراء منتجات من واحة أدنوك، أو تحويل النقاط إلى أميال مع الاتحاد للطيران أو برنامج «بسمات» مع اتصالات، وغيرها.
أسطوانات الغاز
أشار بدر اللمكي إلى اهتمام أدنوك للتوزيع بتوسيع نطاق خدمات توصيل أسطوانات الغاز المسال في أبوظبي، موضحاً أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم إضافة 30 شاحنة جديدة إلى أسطول شاحناتها المكون من 17 شاحنة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز خدمات توصيل أسطوانات الغاز حتى باب منزل العملاء في أبوظبي في غضون ساعة من استلام الطلب، بالإضافة لتعزيز خدماتها الرقمية مع إمكانية الطلب باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع. وقال: هدفنا توصيل خدماتنا بأفضل طريقة تناسب العملاء، ولذلك حرصنا على توفير أسطول وفق أعلى درجات التميز، ما يضمن مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، لتوفير أسطوانات الغاز إلى المنازل عن طريق التطبيق، من دون حاجة من العميل للذهاب إلى المحطات للحصول على الأسطوانات، أو اللجوء إلى المزودين غير المعتمدين.