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الاقتصادي
«دي 360» أحدث بنك رقمي في السعودية
«دي 360» أحدث بنك رقمي في السعودية
15 فبراير 2022 18:53

الرياض (رويترز) - قال البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء: إن الحكومة وافقت على الترخيص لثالث بنك رقمي، تحت اسم «دي 360» (D360 Bank)، برأسمال 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).
وأضاف في بيان أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، جزء من تحالف لشركات ومستثمرين دشن البنك الجديد.
والبنكان الرقميان الآخران هما بنك إس.تي.سي والبنك السعودي الرقمي.


وإنشاء البنوك الرقمية في المملكة جزء من برنامج للتطوير المالي تضمه رؤية المملكة 2030. 

وبهذا التصريح أصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة في المملكة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي.

البنك المركزي السعودي
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