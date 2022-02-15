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الاقتصادي
4,1 % البطالة في بريطانيا
مهندسان أمام نموذج أولي لشاحنة كهربائية بمصنع تيفا البريطاني
15 فبراير 2022 18:41

لندن (أ ف ب) - بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحور أوميكرون، بحسب ما أفادت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء. وسُجلت نسبة 4,1 % في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وهذا المعدل أكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر عندما كانت 4,3 بالمئة، ولكنه مازال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة. وأثار اكتشاف المتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى، أقل فتكاً من سابقاتها.

الاقتصاد البريطاني
البطالة في بريطانيا
كوفيد 19
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