البورصة الأردنية تغلق مستقرة

عمان (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر وسط استمرار المضاربات على أسهم قيادية وأخرى صغيرة في ظل تحسن في السيولة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2164.23 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.7 مليون دينار (مليون دولار) مقارنة مع 2.4 مليون في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 2.85 بالمئة إلى 27.25 دينار، وسهم الكهرباء الأردنية 0.83 بالمئة إلى 1.19 دينار، وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.54 بالمئة إلى 3.66 دينار. وزاد سهم مناجم الفوسفات الأردنية 3.3 بالمئة إلى 18.8 دينار.