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الاقتصادي
مستويات تاريخية لمؤشر أسهم سوق أبوظبي
جانب من «سوق أبوظبي»
15 فبراير 2022 18:32

يوسف البستنجي (أبوظبي) حلقت أسواق الأسهم الإماراتية إلى مستويات قياسية جديدة وسط تحقيق مزيد من الأرباح في القيمة السوقية للشركات المدرجة، التي زادت بنحو 8.3 مليار درهم. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.321% ليسجل مستوى تاريخياً جديداً عند 9135.2 نقطة، ولتبلغ القيمة السوقية 1.7378 تريليون درهم بزيادة قيمتها نحو 6.5 مليار درهم خلال جلسة تداولات اليوم، مقارنة مع أسعار الإغلاق ليوم أمس. كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3278.86 نقطة، ولترتفع القيمة السوقية لشركات المدرجة بنحو 1.8 مليار درهم لتبلغ 416.2 مليار درهم بنهاية جلسة تداولات اليوم مقارنة مع أسعار الإغلاق السجلة ليوم أمس. واستقطبت أسواق الأسهم بالدولة سيولة بلغت قيمتها نحو 2 مليار درهم، في موجة جديدة من الصعود للأسهم المحلية مدفوعة بنتائج الشركات المساهمة العامة المفصح عنها خلال اليومين الماضيين، والتي أظهرت تحقيق الغالبية الساحقة من الشركات طفرات في النمو في أرباحها وحجم الايرادات الإجمالي تتجاوز التوقعات بنسب كبيرة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمضاربين بأداء الاقتصاد الوطني، وزاد شهية المتعاملين في الأسهم لمزيد من الشراء، وسط توقعات متفائلة بانحسار المخاطر أكثر فأكثر. وقادت أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار العقارية» و«فيرتيغلوب» الارتفاع في سوق العاصمة أبوظبي، حيث سجلت الشركات الأربع ارتفاعاً بلغت نسبته 0.77% و0.32%، 0.24% و3.72% على التوالي. وبلغت القيمة الإجمالية للسيولة المتدفقة لسوق أبوظبي خلال جلسة تداولات اليوم نحو 1.55 مليار درهم. وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول ارتفاعاً في حجم السيولة المتدفقة للسوق، والتي بلغت قيمتها اليوم 443 مليون درهم، فيما قادت الشركات الكبرى الارتفاع في السوق، حيث ارتفع سعر سهم إعمار العقارية بنسبة 1.24% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.90 درهم، وكذلك سهم دبي الإسلامي الذي ارتفع 1.93% عند سعر الإغلاق البالغ 5.79 درهم، والعربية لطيران التي ارتفع سعر سهمها 6.89% عند سعر 1.55 درهم، وإعمار للتطوير التي سجلت ارتفاعاً بسنبة 0.69% عند سعر 4.38 درهم.

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