«الإنشاءات» توقع مذكرة تفاهم مع «خدمات البترول البحرية»

القاهرة (الاتحاد) وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، مذكرة تفاهم مع شركة خدمات البترول البحرية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ضمن قطاع النفط والغاز في مصر والمنطقة.تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول" (إيجبس)، الملتقى الرائد لقطاع البترول في المنطقة، من قبل المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ والمهندس أشرف إمام، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات البترول البحرية؛ وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين. وستدعم مذكرة التفاهم الشركتين في تنفيذ خطط نموهما الطموحة. ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما إلى استكشاف الفرص الكامنة في قطاع الطاقة الذي يتمتع بإمكانات هائلة في مصر والمناطق الأخرى. وترتكز المذكرة على استثمار نقاط القوة لدى الشركتين، حيث تجمع الإمكانات والخبرات المحلية الواسعة لشركة خدمات البترول البحرية في مجالات النقل والتركيب مع الخبرة العالمية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في مقاولات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشاريع البحرية الضخمة ولا سيما الرفع الثقيل ومد الأنابيب والكابلات وخطوط الإمداد الرئيسية، بالإضافة مع إمكاناتها التصنيعية واسعة النطاق. و قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة خدمات البترول البحرية خلال معرض 'إيجبس' بما له من دور مؤثر في قطاع البترول. وسنواصل في المرحلة المقبلة تنفيذ خططنا التوسعية، واستكشاف فرص ومناطق جغرافية جديدة بما يضمن إنشاء بنية تحتية قوية ترتكز على الخبرات والمعارف على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. ويساهم هذا الاتفاق بتعزيز حضورنا في مصر". من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يسرنا التعاون مع شركة خدمات البترول البحرية لتبادل معارف وخبرات عالمية المستوى. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ أفضل مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات مدفوعةً بالابتكار والكفاءة التشغيلية. واستناداً إلى سمعتنا الرائدة في تنفيذ المشاريع الضخمة، نتطلع إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر والخارج".