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الاقتصادي
«إنتل» تستحوذ على «تاور» للرقائق مقابل 5.4 مليار دولار
مقر تاور سيميكوندكتور
15 فبراير 2022 16:45

تل أبيب (رويترز) - قالت شركتا إنتل وتاور سيميكوندكتور اليوم الثلاثاء: إن إنتل ستشتري شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية مقابل 5.4 مليار دولار، فيما يتيح لإنتل الوصول إلى مزيد من المنتجات المتخصصة ويعزز وضعها للاستفادة من زيادة الطلب على أشباه الموصلات.
وسوف تدفع إنتل 53 دولاراً للسهم في تاور، المتخصصة في إنتاج الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات وأدوات الاستشعار الطبية وإدارة الطاقة، مقارنة مع سعر الإغلاق في سوق ناسداك أمس الاثنين عند 33.13 دولار.
وقفز سهم تاور في تل أبيب 40 بالمئة اليوم الثلاثاء. وارتفع السهم 48% بعد انتهاء ساعات التداول في ناسداك أمس الاثنين بعد ظهور الأنباء عن الصفقة المحتملة.
ومن شأن الصفقة تعزيز وجود إنتل في ساحة تهيمن عليها شركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، في وقت أدى فيه النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى تعطيلات في إنتاج كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات. 

إنتل
تاور سيميكوندكتور
الرقائق الإلكترونية
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