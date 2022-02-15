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الاقتصادي
أسواق أوروبا ترتفع بدعم شراء أسهم الرعاية الصحية والسلع
متعامل في بورصة باريس
15 فبراير 2022 16:35

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08.14 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبياً خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 بالمئة في سهم جلينكور بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية. ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو اليوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهمة لتجنب وقوع حرب، مع احتشاد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. وارتفعت أسهم شركة التوظيف راندستاد بنسبة 3.6 بالمئة، بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات المتعددة الجنسيات.

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مؤشر ستوكس
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