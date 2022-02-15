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الاقتصادي
اليورو يصعد وبتكوين ترتفع إلى 44 ألف دولار
اليورو يصعد وبتكوين ترتفع إلى 44 ألف دولار
15 فبراير 2022 16:33

لندن (رويترز) - تعافى اليورو اليوم الثلاثاء معوضاً تقريباً كل خسائره التي تكبدها أمس، مدعوماً بتقارير عن بدء عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء قولها إن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب. كان اليورو قد تراجع أمس لأدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى رفع العلم الوطني على المباني، وترديد النشيد الوطني في وقت واحد يوم 16 فبراير شباط، وهو التاريخ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد البداية المحتملة لغزو روسي. وبعيداً عن العوامل الجيوسياسية، لا يزال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتحدثون عن كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس. غير أن العملة الأميركية فشلت في الحصول على دعم جديد من تلك التصريحات، حيث تراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت بتكوين 3.4 بالمئة ليجري تداولها عند حوالي 44 ألف دولار.

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