«إمباور» تربح 936 مليون درهم وتتوقع الإدراج في الربع الأخير

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن تسجيل صافي أرباح للسنة المالية 2021 بلغت 936 مليون درهم، بنمو 4% عن أرباح 2020، وتسجيل إيرادات قياسية بلغت 2.46 مليار بنمو نسبته 9.3%. وتوقع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن تتم عملية إدراج الشركة في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالسوق بالنظر إلى أدائها القوي خاصة خلال السنوات الخمس الماضية التي بلغ معدل نمو الإيرادات خلالها بنحو 6% والأرباح بنسبة 5% ونحو 10% للأعمال الجديدة. وكشف الشعفار عن اعتزام الشركة مواصلة خططها التوسعية سواء من خلال عمليات الاستحواذ أو التوسع العضوي في السوق، مشيراً إلى أن الشركة تنظر في خطط للتوسع داخل وخارج الدولة وخاصة في السوقين السعودي والمصري، ومتوقعاً أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن صفقتين استحواذ للشركة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل بنهاية 2021 إلى أكثر من 1.413 مبنى، والتي كان من أبرزها مرسى العرب وون زعبيل وذا رزيدنسز دورتشستر كولكشن وأبتاون والوصل1، وغيرها من مبان ضخمة، فيما بلغت زيادة استهلاك تبريد المناطق 17% عن 2020، كاشفاً عن قيام الشركة بتقديم خدامات التبريد لمتحف المستقبل، الذي سيتم تدشينه في 22 فبراير الجاري.