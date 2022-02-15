ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً حاداً خلال تعاملات الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 شهور مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأسهم وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 0.35% إلى 96.41 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 27.30 دولار أي بنسبة 1.5% إلى 1869.40 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.479 دولار إلى 23.848 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0015 دولار إلى 4.5075 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.