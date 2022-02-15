19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
15 فبراير 2022 08:37

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً حاداً خلال تعاملات الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 شهور مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأسهم وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية  بنسبة 0.35% إلى 96.41 نقطة.
وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 27.30 دولار أي بنسبة 1.5% إلى 1869.40 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.479 دولار إلى 23.848 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0015 دولار إلى 4.5075 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©