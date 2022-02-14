تقرير: مستقبل واعد ينتظر رواد الأعمال في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف التقرير السنوي لشركة GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك، عن توقعات إيجابية بالمُجمل لرواد الأعمال من دولة الإمارات لفترة ما بعد «كوفيد -19». وتوقع التقرير الذي تضمن استبياناً لآراء رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2021، مستقبلاً واعداً ينتظر رواد الأعمال برغم ظروف الأزمة الصحية، مؤكداً أن 65% من رواد الأعمال من دولة الإمارات أعربوا عن ثقتهم وقدرتهم على العودة بشكل أقوى من أيّ وقت مضى بعد انتهاء الجائحة.

وأظهر التقرير السنوي الشامل، الذي شارك فيه ما يزيد على 800 شخص من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في دولة الإمارات، أن 44% من المشاركين في دولة الإمارات أعربوا عن نمو شركاتهم بصورة متفاوتة منذ بدء الأزمة الصحية العالمية، وكانت جميع الشركات مضطرة لتغيير سُبل إدارة أعمالها جرّاء الأزمة، كما توافق المشاركون جميعاً على أن زيادة أعداد العملاء الجُدد كان أكبر التحديات التي واجهوها.

وأشار إلى أن الإيرادات السنوية المستندة إلى الأرقام الواردة من قنوات المبيعات الإلكترونية في الإمارات وصلت إلى 40%. وأوضح أن مبيعات المشاركين من الإمارات، ممّن يعتمدون على قنوات المبيعات الإلكترونية، سجلت نمواً كبيراً أو متوسط نتيجة الأزمة الصحية بمعدل (77%)، لافتاً إلى نجاح الشركات في دولة الإمارات بنسبة 33% في تأسيس متاجرها الإلكترونية الخاصة أو تعزيز حضورها على الإنترنت.



منصات التواصل الاجتماعي

ويُبيّن التقرير، أن غالبية أصحاب الشركات في دولة الإمارات يُكرّسون وقتهم لمسائل المبيعات (19%)، ومن ثم العمليات وأنشطة التسويق (14%). وقال إنه فيما يتعلق بأكثر قنوات البيع رواجاً، أتت المواقع الإلكترونية للشركات في المركز الأول بنسبة 53%، وتليها المتاجر الفعلية بنسبة 44%، وأخيراً منصات التواصل الاجتماعي عند 43%، منوهاً بأن منصة فيسبوك جاءت الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الإلكترونية عند 73%، تليها إنستاجرام بـ 71% وواتساب بـ 66%.

ووفقاً لنتائج تقرير شركة GoDaddy، فإن تأسيس الحضور على منصات التواصل الاجتماعي كان واحداً من الأساليب الرئيسية للتسويق لدى الشركات في دولة الإمارات، يليها الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وشعارها، كما أنّ الشركات تبدو معتمدةً اليوم على باقة واسعة ومتنوعة من الأنشطة التسويقية التي تستهدف السوق الإماراتية.

عوامل النجاح

عند سؤال رواد الأعمال المشاركين من الإمارات، عن العوامل الثلاثة الأبرز لنجاحها، أجابوا بأنها الطابع الموسمي والفعاليات والأنشطة السياحية، منبهين أن الشركات التي تتعامل مع زبائنها مباشرةً، والشركات الصغيرة والمتوسطة، تُشكّل النوع الرئيس من العملاء بحصة الثلث لكلّ منها.

وجاءت نتائج التقرير السنوي الخاص بشركة «جو دادي» عبر استبيان أجرته شركة YouGov، المختصة في أبحاث السوق وتحليلات البيانات، بحيث يشمل مؤسسي الشركات الصغيرة وأصحابها ورؤساءها التنفيذيين، كجزء من استبيان أشمل يشمل المنطقة بأكملها، ويضم دولة الإمارات والسعودية ومصر وغيرها. وأجريت الدراسة على شكل مقابلات افتراضية واستبيانات كمّية منظمة قُدمت باللغتين الإنجليزية والعربية.