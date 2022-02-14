استبيان: أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون التوظيف

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف أن أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب العمل (76%) في الإمارات ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.

ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (57%)، والقدرة على العمل ضمن فريق (46%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (41%)، بالإضافة إلى المهارات القيادية الجيدة (38%). وتعتبر وظائف تنفيذي التسويق (18%) وتنفيذي المبيعات (18%) والمحاسب (17%) ومدير المبيعات (17%) أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات خلال الربع المقبل. كما صرح 34% من المشاركين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 31% أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة متوسطة، في حين يبحث 30% عن مرشّحين من ذوي الخبرة الإدارية (القدرة على إدارة فريق).

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (32%) والهندسة (29%) والتجارة (22%) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.