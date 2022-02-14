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الاقتصادي
استبيان: أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون التوظيف
استبيان: أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون التوظيف
15 فبراير 2022 02:21

أبوظبي (الاتحاد) 

كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف أن أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب العمل (76%) في الإمارات ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.
ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (57%)، والقدرة على العمل ضمن فريق (46%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (41%)، بالإضافة إلى المهارات القيادية الجيدة (38%). وتعتبر وظائف تنفيذي التسويق (18%) وتنفيذي المبيعات (18%) والمحاسب (17%) ومدير المبيعات (17%) أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات خلال الربع المقبل. كما صرح 34% من المشاركين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 31% أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة متوسطة، في حين يبحث 30% عن مرشّحين من ذوي الخبرة الإدارية (القدرة على إدارة فريق).
كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (32%) والهندسة (29%) والتجارة (22%) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.

الإمارات
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