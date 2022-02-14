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الاقتصادي
33.762 مليار درهم مبيعات «إعمار» خلال 2021
33.762 مليار درهم مبيعات «إعمار» خلال 2021
15 فبراير 2022 02:21

دبي (الاتحاد)
 
ارتفعت مبيعات شركة إعمار العقارية بنسبة 209% لتصل إلى 33.762 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة مع 10.902 مليار درهم في 2020 والتي، ما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرّة في علامة إعمار التجارية، علماً أنها أعلى مبيعات للعقارات تسجّلها إعمار منذ تأسيسها في عام 1997.
وسجّلت إعمار في عام 2021 إيرادات بقيمة 28.270 مليار درهم، بزيادة 57% مقارنة بعام 2020. وبلغ صافي أرباح إعمار 3.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 80% على صافي الأرباح البالغ 2.109 مليار درهم خلال عام 2020.
 وتمتلك شركة إعمار الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز والتي تبلغ 46.057 مليار درهم (12.539 مليار دولار)، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات القادمة، ما يعكس قوّة المركز المالي لشركة إعمار وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور.

إعمار العقارية
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