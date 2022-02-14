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الاقتصادي
720 مليون درهم مكاسب «العربية للطيران»
720 مليون درهم مكاسب «العربية للطيران»
15 فبراير 2022 02:21

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة العربية للطيران 720 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2021، مقارنة بخسارة 192 مليون درهم خلال العام 2020. 
 وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 71% إلى 3.17 مليار درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 8.5% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين.
 وجاءت النتائج المالية والتشغيلية اللافتة في عام 2021 مدفوعة بتخفيف قيود السفر وتعافي الطلب على السفر الجوي، حيث قدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 6.7 مليون مسافر في عام 2021، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 54% في عدد المسافرين، مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 4.3 مليون مسافر. وحافظ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - للسنة المالية 2021 على معدل قوي بلغ 73%.
 وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها ‹العربية للطيران› على مدار العام المنصرم دليلاً على فعالية نموذج أعمالنا، وتميز فريقنا الإداري، وكفاءة استراتيجية التنويع والنمو التي نتبناها. إلا أن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران حول العالم استمرت خلال عام 2021 مع استمرار تداعيات الجائحة العالمية والقيود المفروضة على قطاع السفر الجوي. وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاعت مجموعة ‹العربية للطيران› التأقلم مع هذه التغيرات وتحقيق هذا الأداء اللافت، والذي يعد أيضاً مؤشراً واضحاً على الوتيرة المستمرة لتعافي القطاع بأسره».
وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 467 مليون درهم، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 20 مليون درهم. ووصلت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2021 لنحو 1.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 143% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الربع الأخير من عام 2021 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، مضاعفة العدد المسجل في نفس الفترة من في العام السابق. وارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 6%، بما يعكس زيادة الطلب على السفر الجوي خلال الربع الأخير، حيث سجل معدل 81%. وتتوج هذه النتائج تسجيل الشركة لأرباح صافية للربع الخامس على التوالي منذ بداية الجائحة.

العربية للطيران
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