40 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة شعاع كابيتال 40 مليون درهم أرباحا صافية خلال العام 2021 مقارنة مع 125 مليون درهم خلال 2020 بانخفاض نسبته 68%.

وتضمنت هذه النتيجة مخصصات لمرة واحدة. وعلى أساس القياس بالمثل، كان من المفترض أن يبلغ صافي أرباح الشركة 229 مليون درهم في عام 2021. كما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك من 350 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 233 مليون درهم في عام 2021، وبلغت قيمتها 422 مليون درهم عند احتساب صافي البنود غير المتكررة.

قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: «أنا سعيد جداً بالتقدم الذي أحرزته «شعاع» خلال عام 2021. ومع اقتراب التخلص من الاستثمارات والمحافظ القديمة والأصول غير الأساسية، ينصب تركيزنا الآن على زيادة الإيرادات وعائدات المساهمين مع الحفاظ على نهجنا الصارم في ضبط التكاليف. ونحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص الأعمال العديدة المتاحة لشركتنا على المدى الطويل».