«موانئ أبوظبي» ترسخ مكانتها العالمية في القطاع البحري

يوسف العربي (أبوظبي)

تهدف استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي إلى ترسيخ مكانتها في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز موقعها بين أوائل المراكز العالمية، كمحرك رائد ومتكامل يسهم في دفع نمو التجارة.

ووفق رصد أجرته «الاتحاد»، وقعت المجموعة حزمة اتفاقيات في 5 دول خلال 2021، وركزت الشراكات الخارجية لمجموعة موانئ أبوظبي على عدد من الأسواق البحرية الاستراتيجية التي جاء في مقدمتها مصر، والأردن، والعراق، وتركيا، والبحرين لتوسيع حضورها على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه الشراكات، انطلاقاً من تمتع مجموعة موانئ أبوظبي بخبرات كبيرة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وامتلاكها إمكانات وبنى تحتية متطورة عالمية المستوى، وحرصها على توظيف هذه الخبرات والإمكانات في إدارة وتشغيل الموانئ والمدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية لدعم التبادل التجاري وتطوير منظومة عمل قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة بشكل عام.

في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق المزيد من النمو وتوظيف الابتكار، وتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى المتعاملين، احتفت مجموعة موانئ أبوظبي بإدراج أسهمها في السوق الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بدأ تداول الأسهم بتاريخ 8 فبراير تحت الرمز (ADPORTS).

ونجحت المجموعة في وقت سابق للإدراج في استقطاب رأسمال جديد من إصدار أولي، حيث سيتم توظيف العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي، والتي بلغت 4 مليارات درهم إماراتي، في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي. وستحافظ «القابضة» (ADQ) وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44%.

ميناء سفاجا - مصر

وفي شهر نوفمبر الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري. وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

ونصت الاتفاقية على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة ودراسة السوق المحلية المتعلقة بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، الأمر الذي يعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا.

ويتمتع ميناء سفاجا، المطل على البحر الأحمر، بموقع استراتيجي يجعله من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية، وتجمع الشراكة بين الخصائص المتميزة لميناء سفاجا والخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية، إلى جانب إمكاناتها الهائلة والتي تسهم في تقديم خدمات متكاملة على امتداد كامل سلسلة التوريد.



العقبة - الأردن

وخلال شهر ديسمبر الماضي وقعت مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مبدئية مع شركة تطوير العقبة، تنص على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، كما تسهم في دعم المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل متنوعة لأفراده.

ويشمل هذا التعاون اتفاقيات مهمة في عدة مجالات، أولها اتفاقية تطوير مرسى زايد، والتي تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية، وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

وتتضمن اتفاقية تطوير وإدارة محطة السفن السياحية، وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية والتي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، بتطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

وتشمل حزمة الاتفاقيات الموقعة في الأردن اتفاقية مقطع آيلة – مشروع مشترك جديد، حيث وقعت بوابة المقطع، الذراع الرقمية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة تطوير العقبة تنص على تأسيس مشروع مشترك متمثل في «مقطع آيلة» لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وشركة تطوير العقبة، والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة. ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً، تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الخدمات.

وتضمنت مذكرة تفاهم مبدئية لتحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض، حيث تنص هذه المذكرة المبدئية على تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة، بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

وشملت اتفاقية لتطوير مطار الملك حسين الدولي، تنص على تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية. ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار، مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.

وقالت المجموعة إن هذا التحالف الاستراتيجي يدعم رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تمتين علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها في تشييد بنى تحتية متطورة تسهم في دفع عجلة تنمية قطاعات السياحة والتجارة، وتعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وأكدت ثقتها بأن هذه المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها تشكل إضافة قيّمة إلى برامج تنمية وتطوير قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية في المملكة الأردنية الهاشمية.

تركيا

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي اتفاقية شراكة استراتيجية لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق الجهود المشتركة لدراسة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في القطاع اللوجستي في تركيا. وتنص على تعاون الجانبين في استطلاع ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في تركيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم تلك الفرص وتعزيز العلاقات والروابط التجارية بين الطرفين.

وترسخ الاتفاقية من مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مؤسسة متكاملة عاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، كما تعزز من مستوى التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

العراق

في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

وتمتد الاتفاقية المبدئية لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، وتنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية، وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية، وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالاتفاقية.

البحرين

في نوفمبر الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع كل من شركتي ديار المحرق و«إيجل هيلز ديار» في مملكة البحرين لاستطلاع فرص تطوير وتشغيل محطة للسفن السياحية والبنية التحتية المتعلقة بها في المملكة، وذلك في إطار حرص المجموعة والتزامها المستمر بدعم أعمال هذا القطاع وتطويره على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويرتكز هذا التعاون على الإمكانيات التي تتمتع بها مملكة البحرين لتعزيز مركزها كرابع وجهة للرحلات السياحية من حيث الأداء في منطقة الخليج العربي، ويشمل في مرحلته الأولى إجراء مجموعة من دراسات الجدوى الرامية إلى تحديد الموقع الملائم لهذا الاستثمار، وتجهيز بنية تحتية متطورة تسهم في تقديم خدمات متميزة لأعمال الرحلات البحرية. وتعتبر مملكة البحرين إحدى الوجهات ذات الأهمية المتنامية في قطاع الرحلات البحرية؛ إذ حققت زيادة كبيرة في عدد المسافرين الذين تم استقبالهم خلال الأعوام القلية الماضية، مسجلة رقماً قياسياً بلغ أكثر من 130.778 مسافراً خلال عام 2019.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا التعاون يمهد الطريق أمام تحقيق نتائج مثمرة تسهم في تطوير عروض أعمال الرحلات السياحية وتشغيلها في المملكة، ويعزز قدرات المنطقة بشكل عام على استقطاب الرحلات البحرية من أهم الأسواق العالمية .