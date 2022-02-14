«أبوظبي التجاري» يطرح مزايا الإقامة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

طرح بنك أبوظبي التجاري مجموعة من المزايا المصرفية الحصرية للمستفيدين من الإقامة الذهبية في الإمارات بما يساعد على تلبية متطلباتهم المالية واحتياجاتهم المصرفية.

وتأتي هذه المبادرة بعد توقيع البنك اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بهدف تنفيذ استراتيجية استقطاب واستبقاء الأفراد من ذوي المؤهلات المتميزة.

ويهدف بنك أبوظبي التجاري من خلال المشاركة في هذه المبادرة إلى دعم المستفيدين من الإقامة الذهبية الحاليين، وكذلك ممن يرغبون بالتقدم للحصول على الإقامة الذهبية مستقبلاً، حيث يمكنهم الاستفادة من قروض التمويل العقاري بأسعار مميزة. ومن ضمن المعايير الأخرى، التي يتعين على العملاء تلبيتها للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية تحت فئة المستثمرين، الاحتفاظ بوديعة لدى البنك بقيمة 2 مليون درهم بحد أدنى، كما سيحصل حاملو الإقامة الذهبية، عند تقدمهم للاشتراك في هذه المزايا الحصرية المقدمة من بنك أبوظبي التجاري، على مكافآت مجزية.