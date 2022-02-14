737 مليون دولار أرباح «فرتيجلوب» خلال عام 2021

أبوظبي (الاتحاد) سجلت شركة فرتيجلوب خلال عام 2021 أرباحاً قيمتها 737 مليون دولار، كما أعلنت توزيع أرباح بقيمة 340 مليون دولار للنصف الثاني من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات للربع الرابع من عام 2021 بنحو 138% إلى 1.184 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 347% إلى 648 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. وزادت أيضاً التدفقات النقدية الحرة من 154 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 647 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021. وبالنسبة للسنة الكاملة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 113% لتصل إلى 3.311 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 242% لتصل إلى 1.551 مليار دولار، وارتفعت التدفقات النقدية الحرة 162% لتصل إلى 1.182 مليار دولار.

توزيع الأرباح

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب: «حققت شركة فرتيجلوب مجموعة قوية من النتائج في الربع الرابع من عام 2021 مدعومة في ذلك بمكانتها العالمية الفريدة وديناميكيات الصناعة الداعمة، مما زاد من تعزيز إمكانات النمو القوية لدينا. نظراً إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية في النصف الثاني من عام 2021 والتزامنا بتوزيع الأرباح للمساهمين، يسعدنا أن نعلن عن أول توزيع للأرباح بعد الاكتتاب العام الأولي بقيمة 340 مليون دولار، بما يتجاوز توجيهاتنا السابقة».

وأضاف: «نحظى حالياً بسجل طلبات قوي في الربع الثاني من عام 2022، ونتوقع أن يكون النصف الأول من عام 2022 قوياً، مدفوعا بالطلب القوي في أسواقنا النهائية للأمونيا ووضعنا التنافسي العالمي. يسمح لنا ما نتمتع به من قدرات في مجال التوزيع، بما في ذلك القدرة على إدارة المخزونات القريبة من مراكز الطلب الرئيسية إلى جانب تبني استراتيجية تجارية منضبطة، بتعظيم الاستفادة من أوضاع السوق الحالية، كما يتضح من حصولنا مؤخرا على عقد توريد 500 ألف طن من اليوريا إلى إثيوبيا في هذا الربع من العام، وكذلك في الربع الثاني منه بمتوسط 724 دولاراً للطن».

واستكمل: حيث إننا نواصل تعزيز برنامجنا الرائد عالمياً في إنتاج الأمونيا والخدمات اللوجستية ومنصة التداول. زادت شركة أو سي آي من قدراتها الإنتاجية في محطة استيراد الأمونيا الخاصة بها في روتردام بمعدل سنوي قدره 300 الف طن مما مكننا من تحسين صافي الأرباح من الأمونيا من خلال توجيه المزيد من هذا المنتج إلى أوروبا بأسعار أعلى، مما يوضح مزايا منصتنا العالمية وتركيز الفريق على التميز التجاري.

ومضى يقول: «تتمتع الأمونيا بفرص كبيرة لتوصيل الهيدروجين الأخضر إلى كل أنحاء العالم بصفتها الناقل الأساسي للهيدروجين، حيث يعتبر الهيدروجين الأخضر ضروري للحد من الكربون الناتج عن الصناعة والغذاء والنقل والطاقة. تواصل شركة فرتيجلوب الحفاظ على مكانتها المتميزة في اقتصاد الهيدروجين الناشئ للاستفادة من هذا الطلب الجديد، بما في ذلك التعاون المعلن عنه حديثًا مع شركة مصدر وشركة إنجي لدراسة التطوير المشترك لمنشأة هيدروجين أخضر بتكلفة تنافسية عالمية وقدرة تصل إلى 200 ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح فرصة كبيرة للشركة والإمارات العربية المتحدة لتأدية دور حاسم في تحول الطاقة العالمي. وتُعد أبوظبي موقعاً مثالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر نظراً إلى التزام الدولة بمستقبل منخفض الكربون، ووضعها المتميز من حيث استخدام مصادر الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي».

أساسيات السوق

يؤكد ارتفاع أسعار الأمونيا واليوريا في النصف الثاني من عام 2021، لا سيما في الربع الرابع من عام 2021، على التحول المستمر إلى سوق قائم على الطلب لمنتجات النيتروجين على المدى المتوسط. وتستمر أساسيات السوق في عكس خلفية الطلب القوي وسط استمرار قيود العرض من مناطق التصدير الرئيسية وارتفاع أسعار المواد الأولية في مناطق أخرى، مما يصب في مصلحة قاعدة أصول «فرتيجلوب» الاستراتيجية.

لقد جاء الطلب على الأسمدة النيتروجينية قوياً في أسواق الاستيراد الرئيسية، مدعوماً بشكل أكبر بانخفاض المخزون، حيث تستورد أوروبا وإثيوبيا والولايات المتحدة والهند المنتجات قبل الموسم في الربع الثاني من عام 2022. وتسلط وزارة الزراعة الأميركية الضوء على تأزم أسواق الحبوب العالمية في 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، مع دعم قوي للذرة يزيد على 5 دولارات للبوشل في حين وصلت أسعار التسليم الفوري 6.50 دولار للبوشل، مما أدى إلى توسيع المساحة المزروعة في موسمي 2022 و2023. ويؤدي انخفاض مستويات مخزون الحبوب ونسب المخزون إلى الاستخدام على مستوى العالم، والتي ستحتاج إلى عامين على الأقل لتعويضها، إلى زيادة الحاجة إلى استخدام الأسمدة النيتروجينية للتخفيف من مخاوف الأمن الغذائي. ولقد ساهمت مخاوف الطقس الأخيرة في أميركا الجنوبية في احتدام تأزم أسواق الحبوب العالمية.

ديناميات العرض والطلب القوية لليوريا

يحد حظر تصدير اليوريا في الصين من مشاركة المُصدِّر الهامشي في المناقصات الهندية المستقبلية حتى شهر يوليو على الأقل، بالإضافة إلى تطبيق الصين للمتطلبات الإلزامية للتخزين الصيفي وتشديد القيود البيئية.

جاءت الطاقات الإنتاجية العالمية الجديدة المتوقعة لليوريا أقل من المستوى الذي تم تسجيله على مدار السنوات الخمس الماضية.

· حددت روسيا، إحدى الدول الرئيسية المصدرة للنيتروجين في العالم، أيضاً حصص تصدير لليوريا والنترات وحظرت صادرات نترات الأمونيوم حتى النصف الثاني من عام 2022، مما يزيد من انخفاض أرصدة النيتروجين العالمية.

تشهد سوق الأمونيا انخفاض في الكميات المتاحة للبيع على المدى المتوسط في ظل محدودية إضافات الطاقات الإنتاجية وارتفاع الطلب الصناعي. وجاءت أسعار الأمونيا في الربع الرابع من عام 2021 وحتى النصف الأول من عام 2022 مدعومة بالموسم القوي للأمونيا في الولايات المتحدة الذي أدى إلى انخفاض المخزون قبل موسم الربيع، وزيادة الطلب نتيجة إنتاج الفوسفات المشبع بالأمونيا وعدد من الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها. علاوة على ذلك، تشهد الأمونيا تحسناً كبيراً نتيجة الطلب المتزايد المتوقع على الأمونيا النظيفة في استخدامات جديدة في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الوقود البحري والطاقة، واستخدامها كناقل للهيدروجين.

على الصعيد العالمي، تأتي الأسواق مدعومة أيضاً بارتفاع التكاليف الهامشية للمواد الأولية حيث تستقر أسعار الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي في أوروبا الذي وصل حاليًا إلى 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عند مستويات أعلى من مستوياتها السابقة، مما يدعم أسعار البيع على المدى المتوسط.

توزيعات الأرباح

كما أُعلن سابقاً، توزع شركة فرتيجلوب كل التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع للشركة بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وقد أعلنت شركة فرتيجلوب عن توزيعات أرباح النصف الثاني بمبلغ 340 مليون دولار (تدفع في أبريل 2022)، بما يجاوز التوجيهات السابقة والبالغة 240 مليون دولار على الأقل في نوفمبر 2021.

وتظهر إمكانات شركة فرتيجلوب لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافسي عالميا من حيث التكلفة. وفي أكتوبر 2021، أبرمت شركة فرتيجلوب اتفاقية تسهيل معبري بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز هيكل رأس المال الخاص بها. ونتيجة لذلك، بلغ صافي ديون شركة فيرتيجلوب في الربع الثالث من عام 2021 مبلغ 1.1 مليار دولار في حين بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 1.1 ضعف. وأدت الأرباح القوية وتوليد النقد خلال هذا الربع إلى انخفاض في صافي الدين إلى 487 مليون دولار في 31 ديسمبر 2021، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.3 ضعف، تماشياً مع توجيهات الإدارة المسبق الإعلان عنها والتي تقل عن 1.0 ضعف بنهاية عام 2021. ومن المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022 أن تغطي شركة فرتيجلوب كامل صافي الدين تقريباً، مما يدعم فرص النمو ويسمح لها بإجراء توزيعات أرباح مجدية.

بناءً على التوقعات الحالية، تتوقع شركة فرتيجلوب أن يكون توزيع الأرباح للنصف الأول من عام 2022 (المستحقة الدفع في أكتوبر 2022) أعلى من التوجيه الحالي الذي لا يقل عن 200 مليون دولار، حيث من المقرر تقديم تحديث لذلك ضمن نتائج الربع الأول من عام 2022 في مايو 2022.