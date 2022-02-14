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الاقتصادي
خبير اقتصادي لـ«الاتحاد»: الإمارات أكبر شريك عربي يستثمر في تركيا
اسطنبول
14 فبراير 2022 19:50

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك يوسف كاتب أوغلو أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات تحمل أهمية قصوى في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الزيارة ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات الثنائية المهمة خاصة في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي أكبر شريك عربي يستثمر في تركيا.

وشدد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في نمو متزايد بقوة، موضحاً أن الإمارات تعتبر أيضاً من الدول الاستراتيجية المهمة في العلاقات الاقتصادية البينية مع تركيا، ورابع دولة مع تركيا في استخدام نظام التعامل بالعملات المحلية للبلدين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك توجهاً قوياً من تركيا لتكون الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً في المشروعات الاستثمارية المميزة في تركيا، موضحاً أن هناك توجهاً قوياً وحقيقياً لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات الشركات التركية في البنية التحتية في الاستثمار والعمل المشترك.

وذكر سعي تركيا لاستعادة حميمية العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، متوقعاً أن يتم خلال زيارة الرئيس التركي توقيع بعض الاتفاقيات في المجالات البنية والطاقة والتعاون الاستثماري والتجاري والعسكري والسياسي.

وأوضح أن هذه الزيارة داعمة لفتح آفاق الشراكات الاستراتيجية تركية إماراتية على مستوى الدول الأخرى، مؤكداً أن الإمارات بوابة مهمة فيما يتعلق بإعادة التصدير للعديد من دول المنطقة.

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