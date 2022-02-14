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الاقتصادي
أسعار النفط تستقر قرب ذروة 7 سنوات
منصات نفط في بحر الشمال
14 فبراير 2022 14:57

لندن (رويترز) - استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أميركية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم.
وتراجع خام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 94.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.10 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى ذروة بلغت 96.16 دولار في وقت سابق في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا أو أقل من 0.1 بالمئة إلى 93.11 دولار للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأفضل كذلك منذ سبتمبر 2014.
وأشاعت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا التوترات في أسواق المال العالمية.
وقالت واشنطن أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تختلق ذريعة لشن هجوم.
وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة «إذا... حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة».
وأضاف «ستظل أسعار النفط متقلبة بشدة وعرضة للتطورات المتسارعة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا».
تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس.
كما يراقب المستثمرون المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود رغم أن مسؤولا أمنيا إيرانيا كبيرا قال في وقت سابق إن التقدم في المحادثات أصبح «أكثر صعوبة».

 

خام برنت
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
الخام الأميركي
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