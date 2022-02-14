السيسي يفتتح "إيجبس "2022.. ويؤكد: كورونا ليست نهاية العالم

شعبان بلال (القاهرة)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى واقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ويُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي بالقاهرة تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة.

وقال السيسي خلال المؤتمر، إن إفريقيا دائمًا متأخرة عن التقدم ولا يمكن تستمر في دفع ثمن التواجد الاستعماري، مضيفا أن إفريقيا أقل قارات العالم تقدمًا وأكثرها فقراً.

وأضاف أن تكلفة مشروعات البنية الأساسية في مصر بلغت 400 مليار دولار منذ 7 سنوات، مضيفا أن المواطن المصري تحمل آثاراً صعبة نتيجة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الرئيس المصري أهمية أن يأتي مؤتمر المناخ القادم الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ بقرارات موضوعية وعادلة، مضيفا أن البشرية قادرة على تجاوز أزمة المناخ.

ولفت السيسي إلى أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، مضيفا أن مصر لم تتعامل مع أزمة كورونا على أنها نهاية العالم لكنها حققت نموا اقتصاديا خلال الجائحة.